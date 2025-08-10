Impossible Finance Launchpad প্রাইস (IDIA)
Impossible Finance Launchpad(IDIA) বর্তমানে 0.0237711USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.80MUSD। IDIA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ IDIA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। IDIA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Impossible Finance Launchpad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00040676 ছিল।
গত 30 দিনে, Impossible Finance Launchpad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0034336830 ছিল।
গত 60 দিনে, Impossible Finance Launchpad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0054833557 ছিল।
গত 90 দিনে, Impossible Finance Launchpad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.005100449138997543 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00040676
|+1.74%
|30 দিন
|$ -0.0034336830
|-14.44%
|60 দিন
|$ -0.0054833557
|-23.06%
|90 দিন
|$ +0.005100449138997543
|+27.32%
Impossible Finance Launchpad এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.05%
+1.74%
-2.98%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.
Impossible Finance Launchpad (IDIA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। IDIAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 IDIA থেকে VND
₫625.5364965
|1 IDIA থেকে AUD
A$0.036369783
|1 IDIA থেকে GBP
￡0.017590614
|1 IDIA থেকে EUR
€0.020205435
|1 IDIA থেকে USD
$0.0237711
|1 IDIA থেকে MYR
RM0.100789464
|1 IDIA থেকে TRY
₺0.966770637
|1 IDIA থেকে JPY
¥3.4943517
|1 IDIA থেকে ARS
ARS$31.48482195
|1 IDIA থেকে RUB
₽1.901450289
|1 IDIA থেকে INR
₹2.085200892
|1 IDIA থেকে IDR
Rp383.404785033
|1 IDIA থেকে KRW
₩33.015205368
|1 IDIA থেকে PHP
₱1.349009925
|1 IDIA থেকে EGP
￡E.1.153849194
|1 IDIA থেকে BRL
R$0.129077073
|1 IDIA থেকে CAD
C$0.032566407
|1 IDIA থেকে BDT
৳2.884385274
|1 IDIA থেকে NGN
₦36.402824829
|1 IDIA থেকে UAH
₴0.981984141
|1 IDIA থেকে VES
Bs3.0427008
|1 IDIA থেকে CLP
$22.9628826
|1 IDIA থেকে PKR
Rs6.735778896
|1 IDIA থেকে KZT
₸12.828311826
|1 IDIA থেকে THB
฿0.768281952
|1 IDIA থেকে TWD
NT$0.71075589
|1 IDIA থেকে AED
د.إ0.087239937
|1 IDIA থেকে CHF
Fr0.01901688
|1 IDIA থেকে HKD
HK$0.186365424
|1 IDIA থেকে MAD
.د.م0.214890744
|1 IDIA থেকে MXN
$0.441429327
|1 IDIA থেকে PLN
zł0.086526804
|1 IDIA থেকে RON
лв0.103404285
|1 IDIA থেকে SEK
kr0.227489427
|1 IDIA থেকে BGN
лв0.039697737
|1 IDIA থেকে HUF
Ft8.066009652
|1 IDIA থেকে CZK
Kč0.498717678
|1 IDIA থেকে KWD
د.ك0.0072501855
|1 IDIA থেকে ILS
₪0.081534873