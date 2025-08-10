IDRISS প্রাইস (IDRISS)
IDRISS(IDRISS) বর্তমানে 0.0059431USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 734.48KUSD। IDRISS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ IDRISS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। IDRISS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, IDRISS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00027165 ছিল।
গত 30 দিনে, IDRISS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0022120063 ছিল।
গত 60 দিনে, IDRISS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0012877669 ছিল।
গত 90 দিনে, IDRISS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014755583006120226 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00027165
|+4.79%
|30 দিন
|$ +0.0022120063
|+37.22%
|60 দিন
|$ +0.0012877669
|+21.67%
|90 দিন
|$ +0.0014755583006120226
|+33.03%
IDRISS এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.84%
+4.79%
+25.65%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet.
|1 IDRISS থেকে VND
₫156.3926765
|1 IDRISS থেকে AUD
A$0.009092943
|1 IDRISS থেকে GBP
￡0.004397894
|1 IDRISS থেকে EUR
€0.005051635
|1 IDRISS থেকে USD
$0.0059431
|1 IDRISS থেকে MYR
RM0.025198744
|1 IDRISS থেকে TRY
₺0.241705877
|1 IDRISS থেকে JPY
¥0.8736357
|1 IDRISS থেকে ARS
ARS$7.87163595
|1 IDRISS থেকে RUB
₽0.475388569
|1 IDRISS থেকে INR
₹0.521328732
|1 IDRISS থেকে IDR
Rp95.856438193
|1 IDRISS থেকে KRW
₩8.254252728
|1 IDRISS থেকে PHP
₱0.337270925
|1 IDRISS থেকে EGP
￡E.0.288478074
|1 IDRISS থেকে BRL
R$0.032271033
|1 IDRISS থেকে CAD
C$0.008142047
|1 IDRISS থেকে BDT
৳0.721135754
|1 IDRISS থেকে NGN
₦9.101203909
|1 IDRISS থেকে UAH
₴0.245509461
|1 IDRISS থেকে VES
Bs0.7607168
|1 IDRISS থেকে CLP
$5.7410346
|1 IDRISS থেকে PKR
Rs1.684036816
|1 IDRISS থেকে KZT
₸3.207253346
|1 IDRISS থেকে THB
฿0.192080992
|1 IDRISS থেকে TWD
NT$0.17769869
|1 IDRISS থেকে AED
د.إ0.021811177
|1 IDRISS থেকে CHF
Fr0.00475448
|1 IDRISS থেকে HKD
HK$0.046593904
|1 IDRISS থেকে MAD
.د.م0.053725624
|1 IDRISS থেকে MXN
$0.110363367
|1 IDRISS থেকে PLN
zł0.021632884
|1 IDRISS থেকে RON
лв0.025852485
|1 IDRISS থেকে SEK
kr0.056875467
|1 IDRISS থেকে BGN
лв0.009924977
|1 IDRISS থেকে HUF
Ft2.016612692
|1 IDRISS থেকে CZK
Kč0.124686238
|1 IDRISS থেকে KWD
د.ك0.0018126455
|1 IDRISS থেকে ILS
₪0.020384833