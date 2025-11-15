বিনিময়DEX+
Idle Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00733572 USD। IDLE-এর মার্কেট ক্যাপ 545,070 USD। IDLE থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Idle Network প্রাইস (IDLE)

1 IDLE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00733572
$0.00733572$0.00733572
0.00%1D
mexc
USD
Idle Network (IDLE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:35:11 (UTC+8)

Idle Network-এর আজকের প্রাইস

আজ Idle Network (IDLE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00733572, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান IDLE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি IDLE-এর জন্য $ 0.00733572

Idle Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 545,070 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 74.30M IDLE। গত 24 ঘণ্টায়, IDLE এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.74 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00144241

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, IDLE গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Idle Network (IDLE) এর মার্কেট তথ্য

$ 545.07K
$ 545.07K$ 545.07K

--
----

$ 733.57K
$ 733.57K$ 733.57K

74.30M
74.30M 74.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Idle Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 545.07K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। IDLE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 74.30M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 733.57K

Idle Network-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 0.00144241
$ 0.00144241$ 0.00144241

--

--

0.00%

0.00%

Idle Network (IDLE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Idle Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Idle Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0051890557 ছিল।
গত 60 দিনে, Idle Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Idle Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0051890557-70.73%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

Idle Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Idle Network (IDLE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, IDLE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Idle Network (IDLE) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Idle Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2025–2026 সালে Idle Network এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? IDLE এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Idle Network এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

Idle Network (IDLE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Idle Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Idle Network-এর মূল্য কত হবে?
যদি Idle Network বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Idle Network-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:35:11 (UTC+8)

