Ice Open Network প্রাইস (ICE)
Ice Open Network(ICE) বর্তমানে 0.00640694USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 43.52MUSD। ICE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ICE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ICE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ice Open Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00013966 ছিল।
গত 30 দিনে, Ice Open Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013824062 ছিল।
গত 60 দিনে, Ice Open Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018770219 ছিল।
গত 90 দিনে, Ice Open Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000268315324248345 ছিল।
Ice Open Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.65%
+2.23%
+15.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game.
Ice Open Network (ICE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ICEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত।
|1 ICE থেকে VND
₫168.5986261
|1 ICE থেকে AUD
A$0.0098026182
|1 ICE থেকে GBP
￡0.0047411356
|1 ICE থেকে EUR
€0.005445899
|1 ICE থেকে USD
$0.00640694
|1 ICE থেকে MYR
RM0.0271654256
|1 ICE থেকে TRY
₺0.2605702498
|1 ICE থেকে JPY
¥0.94182018
|1 ICE থেকে ARS
ARS$8.48599203
|1 ICE থেকে RUB
₽0.5124911306
|1 ICE থেকে INR
₹0.5620167768
|1 ICE থেকে IDR
Rp103.3377274682
|1 ICE থেকে KRW
₩8.8984708272
|1 ICE থেকে PHP
₱0.363593845
|1 ICE থেকে EGP
￡E.0.3109928676
|1 ICE থেকে BRL
R$0.0347896842
|1 ICE থেকে CAD
C$0.0087775078
|1 ICE থেকে BDT
৳0.7774180996
|1 ICE থেকে NGN
₦9.8115238466
|1 ICE থেকে UAH
₴0.2646706914
|1 ICE থেকে VES
Bs0.82008832
|1 ICE থেকে CLP
$6.18910404
|1 ICE থেকে PKR
Rs1.8154705184
|1 ICE থেকে KZT
₸3.4575692404
|1 ICE থেকে THB
฿0.2070723008
|1 ICE থেকে TWD
NT$0.191567506
|1 ICE থেকে AED
د.إ0.0235134698
|1 ICE থেকে CHF
Fr0.005125552
|1 ICE থেকে HKD
HK$0.0502304096
|1 ICE থেকে MAD
.د.م0.0579187376
|1 ICE থেকে MXN
$0.1189768758
|1 ICE থেকে PLN
zł0.0233212616
|1 ICE থেকে RON
лв0.027870189
|1 ICE থেকে SEK
kr0.0613144158
|1 ICE থেকে BGN
лв0.0106995898
|1 ICE থেকে HUF
Ft2.1740028808
|1 ICE থেকে CZK
Kč0.1344176012
|1 ICE থেকে KWD
د.ك0.0019541167
|1 ICE থেকে ILS
₪0.0219758042