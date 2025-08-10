I Like It Stable DAO প্রাইস (ILIS)
I Like It Stable DAO(ILIS) বর্তমানে 0.0042706USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 80.93KUSD। ILIS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, I Like It Stable DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00069825 ছিল।
গত 30 দিনে, I Like It Stable DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010579245 ছিল।
গত 60 দিনে, I Like It Stable DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010502549 ছিল।
গত 90 দিনে, I Like It Stable DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000286482454826727 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00069825
|+19.55%
|30 দিন
|$ -0.0010579245
|-24.77%
|60 দিন
|$ +0.0010502549
|+24.59%
|90 দিন
|$ -0.000286482454826727
|-6.28%
I Like It Stable DAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.39%
+19.55%
+56.69%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)
I Like It Stable DAO (ILIS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ILISটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
