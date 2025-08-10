ILIS সম্পর্কে আরও

I Like It Stable DAO লোগো

I Like It Stable DAO প্রাইস (ILIS)

তালিকাভুক্ত নয়

I Like It Stable DAO (ILIS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0042706
$0.0042706$0.0042706
+19.50%1D
MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে।
USD

আজকে I Like It Stable DAO (ILIS) এর প্রাইস

I Like It Stable DAO(ILIS) বর্তমানে 0.0042706USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 80.93KUSD। ILIS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

I Like It Stable DAO এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+19.55%
I Like It Stable DAO এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
18.95M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ILIS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ILIS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ I Like It Stable DAO (ILIS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, I Like It Stable DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00069825 ছিল।
গত 30 দিনে, I Like It Stable DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010579245 ছিল।
গত 60 দিনে, I Like It Stable DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010502549 ছিল।
গত 90 দিনে, I Like It Stable DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000286482454826727 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00069825+19.55%
30 দিন$ -0.0010579245-24.77%
60 দিন$ +0.0010502549+24.59%
90 দিন$ -0.000286482454826727-6.28%

I Like It Stable DAO (ILIS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

I Like It Stable DAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00353203
$ 0.00353203$ 0.00353203

$ 0.00521484
$ 0.00521484$ 0.00521484

$ 0.02272961
$ 0.02272961$ 0.02272961

-2.39%

+19.55%

+56.69%

I Like It Stable DAO (ILIS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 80.93K
$ 80.93K$ 80.93K

--
----

18.95M
18.95M 18.95M

I Like It Stable DAO (ILIS) কী?

The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

I Like It Stable DAO (ILIS) এর টোকেনোমিক্স

I Like It Stable DAO (ILIS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ILISটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

