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Hyre Agent-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। HYRE-এর মার্কেট ক্যাপ 102,976 USD। HYRE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Hyre Agent-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। HYRE-এর মার্কেট ক্যাপ 102,976 USD। HYRE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

HYRE সম্পর্কে আরও

HYRE প্রাইসের তথ্য

HYRE কী

HYRE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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Hyre Agent প্রাইস (HYRE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 HYRE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00010975
$0.00010975$0.00010975
+0.12%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Hyre Agent (HYRE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:37:51 (UTC+8)

Hyre Agent-এর আজকের প্রাইস

আজ Hyre Agent (HYRE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 14.65% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HYRE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HYRE-এর জন্য $ 0

Hyre Agent বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 102,976 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 929.84M HYRE। গত 24 ঘণ্টায়, HYRE এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HYRE গত ঘণ্টায় -2.63% এবং গত 7 দিনে +32.76% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 11.28K-তে পৌঁছেছে।

Hyre Agent (HYRE) এর মার্কেট তথ্য

$ 102.98K
$ 102.98K$ 102.98K

$ 11.28K
$ 11.28K$ 11.28K

$ 110.32K
$ 110.32K$ 110.32K

929.84M
929.84M 929.84M

996,125,934.485014
996,125,934.485014 996,125,934.485014

Hyre Agent এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 102.98K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 11.28K। HYRE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 929.84M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 996125934.485014। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 110.32K

Hyre Agent-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.63%

+14.65%

+32.76%

+32.76%

Hyre Agent (HYRE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Hyre Agent থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Hyre Agent থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Hyre Agent থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Hyre Agent থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+14.65%
30 দিন$ 0-14.20%
60 দিন$ 0-34.77%
90 দিন$ 0--

Hyre Agent এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Hyre Agent (HYRE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, HYRE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Hyre Agent (HYRE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Hyre Agent এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Hyre Agent (HYRE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Pump.fun Ecosystem

Hyre Agent সম্পর্কে

Hyre Agent-এর বাস্তব দাম কত?

Hyre Agent Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 14.64% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই রিয়েল-টাইম তথ্য একাধিক স্পট মার্কেট থেকে সংগৃহীত ডেটা মিলিয়ে প্রতিফলিত হয়।

HYRE-এর আজকের অস্থিরতা কত?

HYRE-এর গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে দামের অস্থিরতা --%। উচ্চ অস্থিরতা দ্রুত দামের পরিবর্তন দেখায়, আর নিম্ন অস্থিরতা স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দেয়।

Hyre Agent-এর ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং রেঞ্জ কত?

টোকেনটি Tk (নিম্ন) থেকে Tk (উচ্চ) পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। ট্রেডাররা এটি দৈনিক গতিবিধি এবং বাজারের শক্তি মূল্যায়নে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।

HYRE কত ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, HYRE Tk-- ট্রেডিং কার্যকলাপ সংগ্রহ করেছে, যা বাজার এই অ্যাসেটের সঙ্গে কতটা সক্রিয়ভাবে জড়িত তা দেখায়।

বর্তমান দাম এর এটিএইচ এবং এটিএলের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?

সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk, আর সর্বকালীন নিম্নতম দাম Tk। বর্তমান দাম এই স্তরগুলোর সঙ্গে তুলনা করে ট্রেডাররা দীর্ঘমেয়াদী চক্র বুঝতে পারে।

Hyre Agent-এর বাজারের তরলতা কতটা শক্তিশালী?

তরলতার শক্তি --/১০০ রেটিং পাওয়া গেছে, যা অর্ডার বুকের গভীরতা এবং সক্রিয় ট্রেডিং সেশনে সহজে কার্যকর হওয়ার সুবিধা দেখায়।

HYRE অন্যান্য Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem টোকেনের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?

Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem ক্যাটাগরিতে, HYRE প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে, যা Tk-- তরলতা এবং ট্রেডারদের চলমান আগ্রহ দ্বারা সমর্থিত।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Hyre Agent সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:37:51 (UTC+8)

Hyre Agent (HYRE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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