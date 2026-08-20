Hyperlane USD Coin প্রাইস (HUSDC)
আজ Hyperlane USD Coin (HUSDC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.999616, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HUSDC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HUSDC-এর জন্য $ 0.999616।
Hyperlane USD Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 415,335 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 415.49K HUSDC। গত 24 ঘণ্টায়, HUSDC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.999136 (নিম্ন) এবং $ 1.2 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.53 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.671749।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HUSDC গত ঘণ্টায় -0.00% এবং গত 7 দিনে +0.32% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 33.75K-তে পৌঁছেছে।
Hyperlane USD Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 415.34K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 33.75K। HUSDC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 415.49K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 416547.642547। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 416.39K।
-0.00%
-0.00%
+0.32%
+0.32%
আজকে, Hyperlane USD Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Hyperlane USD Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008925571 ছিল।
গত 60 দিনে, Hyperlane USD Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0077194345 ছিল।
গত 90 দিনে, Hyperlane USD Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000121121229191 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.00%
|30 দিন
|$ +0.0008925571
|+0.09%
|60 দিন
|$ +0.0077194345
|+0.77%
|90 দিন
|$ +0.0000121121229191
|+0.00%
2040 সালে, Hyperlane USD Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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বর্তমানে Hyperlane USD Coin কী ট্রেড করছে?
বর্তমান দাম: Tk122.91951089711335168000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন -0.00%।
HUSDC কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?
প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Radix Ecosystem,Bridged USDC,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।
Hyperlane USD Coin বাজার কতটা তরল?
--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।
HUSDC সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?
415489.115848 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।
Hyperlane USD Coin এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?
এর ATH Tk188.1390970858644000 এবং ATL Tk82.60277799237406852000 প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।
আজ Hyperlane USD Coin কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?
এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।
-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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