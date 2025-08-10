HUMO প্রাইস (HUMO)
HUMO(HUMO) বর্তমানে 0.00179189USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 179.03KUSD। HUMO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HUMO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HUMO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, HUMO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, HUMO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007043052 ছিল।
গত 60 দিনে, HUMO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007329675 ছিল।
গত 90 দিনে, HUMO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005580887126351326 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.64%
|30 দিন
|$ +0.0007043052
|+39.31%
|60 দিন
|$ +0.0007329675
|+40.90%
|90 দিন
|$ +0.0005580887126351326
|+45.23%
HUMO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.14%
+1.64%
+11.13%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Humo is an inelastic deflationary 'debase' token, supporting the liquidity of its Partner Token, FUEGO. Where most rebase tokens are elastic, with mint and burn mechanics, HUMO will uniquely assist in sustaining and supporting an ever increasing Treasury, via deflation, for the tokenization of real and digital assets, onchain. Fuego DAO introduces a unique concept called "Dual Token Deflationary Rebase". The EmberCore Contract's static 12 hour burn intervals and the HUMO weighted pairing (Treasury LP with FUEGO) is the central key to the stability and ongoing growth of the project.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 HUMO থেকে VND
₫47.15358535
|1 HUMO থেকে AUD
A$0.0027415917
|1 HUMO থেকে GBP
￡0.0013259986
|1 HUMO থেকে EUR
€0.0015231065
|1 HUMO থেকে USD
$0.00179189
|1 HUMO থেকে MYR
RM0.0075976136
|1 HUMO থেকে TRY
₺0.0728761663
|1 HUMO থেকে JPY
¥0.26340783
|1 HUMO থেকে ARS
ARS$2.373358305
|1 HUMO থেকে RUB
₽0.1433332811
|1 HUMO থেকে INR
₹0.1571845908
|1 HUMO থেকে IDR
Rp28.9014475667
|1 HUMO থেকে KRW
₩2.4887201832
|1 HUMO থেকে PHP
₱0.1016897575
|1 HUMO থেকে EGP
￡E.0.0869783406
|1 HUMO থেকে BRL
R$0.0097299627
|1 HUMO থেকে CAD
C$0.0024548893
|1 HUMO থেকে BDT
৳0.2174279326
|1 HUMO থেকে NGN
₦2.7440824271
|1 HUMO থেকে UAH
₴0.0740229759
|1 HUMO থেকে VES
Bs0.22936192
|1 HUMO থেকে CLP
$1.73096574
|1 HUMO থেকে PKR
Rs0.5077499504
|1 HUMO থেকে KZT
₸0.9670113574
|1 HUMO থেকে THB
฿0.0579138848
|1 HUMO থেকে TWD
NT$0.053577511
|1 HUMO থেকে AED
د.إ0.0065762363
|1 HUMO থেকে CHF
Fr0.001433512
|1 HUMO থেকে HKD
HK$0.0140484176
|1 HUMO থেকে MAD
.د.م0.0161986856
|1 HUMO থেকে MXN
$0.0332753973
|1 HUMO থেকে PLN
zł0.0065224796
|1 HUMO থেকে RON
лв0.0077947215
|1 HUMO থেকে SEK
kr0.0171483873
|1 HUMO থেকে BGN
лв0.0029924563
|1 HUMO থেকে HUF
Ft0.6080241148
|1 HUMO থেকে CZK
Kč0.0375938522
|1 HUMO থেকে KWD
د.ك0.00054652645
|1 HUMO থেকে ILS
₪0.0061461827