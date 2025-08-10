HLT সম্পর্কে আরও

Huanghuali Token লোগো

Huanghuali Token প্রাইস (HLT)

তালিকাভুক্ত নয়

Huanghuali Token (HLT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.811743
$0.811743$0.811743
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Huanghuali Token (HLT) এর প্রাইস

Huanghuali Token(HLT) বর্তমানে 0.811743USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 130.82KUSD। HLT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Huanghuali Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Huanghuali Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
161.15K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ HLT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HLT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Huanghuali Token (HLT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Huanghuali Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Huanghuali Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0062039894 ছিল।
গত 60 দিনে, Huanghuali Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2674581164 ছিল।
গত 90 দিনে, Huanghuali Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2706757289152858 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0062039894-0.76%
60 দিন$ -0.2674581164-32.94%
90 দিন$ -0.2706757289152858-25.00%

Huanghuali Token (HLT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Huanghuali Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.15
$ 4.15$ 4.15

--

--

+22.64%

Huanghuali Token (HLT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 130.82K
$ 130.82K$ 130.82K

--
----

161.15K
161.15K 161.15K

Huanghuali Token (HLT) কী?

Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Huanghuali Token (HLT) এর টোকেনোমিক্স

Huanghuali Token (HLT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HLTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Huanghuali Token (HLT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

HLT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 HLT থেকে VND
21,361.017045
1 HLT থেকে AUD
A$1.24196679
1 HLT থেকে GBP
0.60068982
1 HLT থেকে EUR
0.68998155
1 HLT থেকে USD
$0.811743
1 HLT থেকে MYR
RM3.44179032
1 HLT থেকে TRY
33.01358781
1 HLT থেকে JPY
¥119.326221
1 HLT থেকে ARS
ARS$1,075.1536035
1 HLT থেকে RUB
64.93132257
1 HLT থেকে INR
71.20609596
1 HLT থেকে IDR
Rp13,092.62719929
1 HLT থেকে KRW
1,127.41361784
1 HLT থেকে PHP
46.06641525
1 HLT থেকে EGP
￡E.39.40200522
1 HLT থেকে BRL
R$4.40776449
1 HLT থেকে CAD
C$1.11208791
1 HLT থেকে BDT
98.49689562
1 HLT থেকে NGN
1,243.09511277
1 HLT থেকে UAH
33.53310333
1 HLT থেকে VES
Bs103.903104
1 HLT থেকে CLP
$784.143738
1 HLT থেকে PKR
Rs230.01549648
1 HLT থেকে KZT
438.06522738
1 HLT থেকে THB
฿26.23553376
1 HLT থেকে TWD
NT$24.2711157
1 HLT থেকে AED
د.إ2.97909681
1 HLT থেকে CHF
Fr0.6493944
1 HLT থেকে HKD
HK$6.36406512
1 HLT থেকে MAD
.د.م7.33815672
1 HLT থেকে MXN
$15.07406751
1 HLT থেকে PLN
2.95474452
1 HLT থেকে RON
лв3.53108205
1 HLT থেকে SEK
kr7.76838051
1 HLT থেকে BGN
лв1.35561081
1 HLT থেকে HUF
Ft275.44063476
1 HLT থেকে CZK
17.03036814
1 HLT থেকে KWD
د.ك0.247581615
1 HLT থেকে ILS
2.78427849