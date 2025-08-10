hsETH প্রাইস (HSETH)
hsETH(HSETH) বর্তমানে 3,612.15USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 89.26KUSD। HSETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HSETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HSETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, hsETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, hsETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,559.7079480350 ছিল।
গত 60 দিনে, hsETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,275.9490029150 ছিল।
গত 90 দিনে, hsETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,461.4437659206086 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +1,559.7079480350
|+43.18%
|60 দিন
|$ +1,275.9490029150
|+35.32%
|90 দিন
|$ +1,461.4437659206086
|+67.95%
hsETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+2.59%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
hsETH is a liquid staking token on Ethereum Mainnet that represents staked ETH. It is a wrapper for Stader Labs’ ETHx, maintaining a 1:1 peg with ETHx while providing enhanced liquidity for staked assets. By staking ETH through Stader Labs, users receive hsETH, allowing them to earn staking rewards while retaining the flexibility to engage in DeFi activities without waiting for the standard unstaking period. This enables efficient capital utilisation, combining the benefits of staking with continuous asset availability in the Ethereum ecosystem.
|1 HSETH থেকে VND
₫95,053,727.25
|1 HSETH থেকে AUD
A$5,526.5895
|1 HSETH থেকে GBP
￡2,672.991
|1 HSETH থেকে EUR
€3,070.3275
|1 HSETH থেকে USD
$3,612.15
|1 HSETH থেকে MYR
RM15,315.516
|1 HSETH থেকে TRY
₺146,906.1405
|1 HSETH থেকে JPY
¥530,986.05
|1 HSETH থেকে ARS
ARS$4,784,292.675
|1 HSETH থেকে RUB
₽288,935.8785
|1 HSETH থেকে INR
₹316,857.798
|1 HSETH থেকে IDR
Rp58,260,475.7145
|1 HSETH থেকে KRW
₩5,016,842.892
|1 HSETH থেকে PHP
₱204,989.5125
|1 HSETH থেকে EGP
￡E.175,333.761
|1 HSETH থেকে BRL
R$19,613.9745
|1 HSETH থেকে CAD
C$4,948.6455
|1 HSETH থেকে BDT
৳438,298.281
|1 HSETH থেকে NGN
₦5,531,610.3885
|1 HSETH থেকে UAH
₴149,217.9165
|1 HSETH থেকে VES
Bs462,355.2
|1 HSETH থেকে CLP
$3,489,336.9
|1 HSETH থেকে PKR
Rs1,023,538.824
|1 HSETH থেকে KZT
₸1,949,332.869
|1 HSETH থেকে THB
฿116,744.688
|1 HSETH থেকে TWD
NT$108,003.285
|1 HSETH থেকে AED
د.إ13,256.5905
|1 HSETH থেকে CHF
Fr2,889.72
|1 HSETH থেকে HKD
HK$28,319.256
|1 HSETH থেকে MAD
.د.م32,653.836
|1 HSETH থেকে MXN
$67,077.6255
|1 HSETH থেকে PLN
zł13,148.226
|1 HSETH থেকে RON
лв15,712.8525
|1 HSETH থেকে SEK
kr34,568.2755
|1 HSETH থেকে BGN
лв6,032.2905
|1 HSETH থেকে HUF
Ft1,225,674.738
|1 HSETH থেকে CZK
Kč75,782.907
|1 HSETH থেকে KWD
د.ك1,101.70575
|1 HSETH থেকে ILS
₪12,389.6745