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Housecoin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। HOUSE-এর মার্কেট ক্যাপ 888,189 USD। HOUSE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Housecoin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। HOUSE-এর মার্কেট ক্যাপ 888,189 USD। HOUSE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Housecoin প্রাইস (HOUSE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 HOUSE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00088682
$0.00088682$0.00088682
+0.15%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Housecoin (HOUSE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:29:37 (UTC+8)

Housecoin-এর আজকের প্রাইস

আজ Housecoin (HOUSE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 13.58% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HOUSE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HOUSE-এর জন্য $ 0

Housecoin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 888,189 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 998.58M HOUSE। গত 24 ঘণ্টায়, HOUSE এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.117813 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HOUSE গত ঘণ্টায় +0.46% এবং গত 7 দিনে +29.76% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 51.02K-তে পৌঁছেছে।

Housecoin (HOUSE) এর মার্কেট তথ্য

$ 888.19K
$ 888.19K$ 888.19K

$ 51.02K
$ 51.02K$ 51.02K

$ 888.19K
$ 888.19K$ 888.19K

998.58M
998.58M 998.58M

998,583,108.595398
998,583,108.595398 998,583,108.595398

Housecoin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 888.19K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 51.02K। HOUSE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 998.58M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 998583108.595398। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 888.19K

Housecoin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.117813
$ 0.117813$ 0.117813

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

+13.58%

+29.76%

+29.76%

Housecoin (HOUSE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Housecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00010632 ছিল।
গত 30 দিনে, Housecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Housecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Housecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00010632+13.58%
30 দিন$ 0-25.36%
60 দিন$ 0-41.63%
90 দিন$ 0--

Housecoin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Housecoin (HOUSE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, HOUSE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Housecoin (HOUSE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Housecoin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Housecoin এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? HOUSE এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Housecoin প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

বিভাগ :

Binance Alpha SpotlightMemePump.fun Ecosystem

Housecoin সম্পর্কে

Housecoin-এর বর্তমান দাম কত?

Housecoin Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 13.57% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

HOUSE-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

HOUSE-এর মার্কেট ক্যাপ Tk109217697.05986719972000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #2893 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

Housecoin-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

HOUSE-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 998583108.595398 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

Housecoin Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

Housecoin-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk14.48707937580192324000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

HOUSE-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

HOUSE বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Housecoin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:29:37 (UTC+8)

Housecoin (HOUSE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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