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Houdini Swap-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। LOCK-এর মার্কেট ক্যাপ 34,957 USD। LOCK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Houdini Swap-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। LOCK-এর মার্কেট ক্যাপ 34,957 USD। LOCK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

LOCK সম্পর্কে আরও

LOCK প্রাইসের তথ্য

LOCK কী

LOCK হোয়াইটপেপার

LOCK অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

LOCK টোকেনোমিক্স

LOCK প্রাইস পূর্বাভাস

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Houdini Swap প্রাইস (LOCK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 LOCK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00069792
$0.00069792$0.00069792
+1.08%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Houdini Swap (LOCK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:29:08 (UTC+8)

Houdini Swap-এর আজকের প্রাইস

আজ Houdini Swap (LOCK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 109.76% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LOCK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LOCK-এর জন্য $ 0

Houdini Swap বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 34,957 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 49.80M LOCK। গত 24 ঘণ্টায়, LOCK এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.3 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LOCK গত ঘণ্টায় +0.45% এবং গত 7 দিনে +40.88% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 279.77-তে পৌঁছেছে।

Houdini Swap (LOCK) এর মার্কেট তথ্য

$ 34.96K
$ 34.96K$ 34.96K

$ 279.77
$ 279.77$ 279.77

$ 34.96K
$ 34.96K$ 34.96K

49.80M
49.80M 49.80M

49,798,991.20275994
49,798,991.20275994 49,798,991.20275994

Houdini Swap এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 34.96K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 279.77। LOCK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 49.80M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 49798991.20275994। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 34.96K

Houdini Swap-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

+109.76%

+40.88%

+40.88%

Houdini Swap (LOCK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Houdini Swap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00036731 ছিল।
গত 30 দিনে, Houdini Swap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Houdini Swap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Houdini Swap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00036731+109.76%
30 দিন$ 0+297.94%
60 দিন$ 0-68.98%
90 দিন$ 0--

Houdini Swap এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Houdini Swap (LOCK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, LOCK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Houdini Swap (LOCK) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Houdini Swap এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Houdini Swap এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? LOCK এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Houdini Swap প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Houdini Swap সম্পর্কে

Houdini Swap-এর বর্তমান দাম কত?

Houdini Swap Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 109.75% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

LOCK-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

LOCK-এর মার্কেট ক্যাপ Tk4298547.98485657636000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #6536 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

Houdini Swap-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

LOCK-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 49798991.20275994 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

Houdini Swap Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

Houdini Swap-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk159.856749157924000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

LOCK-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

LOCK বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Houdini Swap সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:29:08 (UTC+8)

Houdini Swap (LOCK) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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