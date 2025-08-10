Homo Memetus প্রাইস (HOMO)
Homo Memetus(HOMO) বর্তমানে 0.00119006USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.16MUSD। HOMO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HOMO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HOMO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Homo Memetus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000110023130885058 ছিল।
গত 30 দিনে, Homo Memetus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004234870 ছিল।
গত 60 দিনে, Homo Memetus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010435105 ছিল।
গত 90 দিনে, Homo Memetus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005652467171506963 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000110023130885058
|-8.46%
|30 দিন
|$ +0.0004234870
|+35.59%
|60 দিন
|$ +0.0010435105
|+87.69%
|90 দিন
|$ +0.0005652467171506963
|+90.47%
Homo Memetus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.98%
-8.46%
+27.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.
