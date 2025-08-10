Homebrew Robotics Club প্রাইস (BREW)
Homebrew Robotics Club(BREW) বর্তমানে 0.00313546USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.39MUSD। BREW থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BREW থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BREW এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Homebrew Robotics Club থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Homebrew Robotics Club থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0031771042 ছিল।
গত 60 দিনে, Homebrew Robotics Club থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007580683 ছিল।
গত 90 দিনে, Homebrew Robotics Club থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017810091848149626 ছিল।
Homebrew Robotics Club এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.
Homebrew Robotics Club (BREW) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
