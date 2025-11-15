বিনিময়DEX+
Holy Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00058448 USD। HOLY-এর মার্কেট ক্যাপ 582,885 USD। HOLY থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

HOLY সম্পর্কে আরও

HOLY প্রাইসের তথ্য

HOLY কী

HOLY অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

HOLY টোকেনোমিক্স

HOLY প্রাইস পূর্বাভাস

Holy Coin লোগো

Holy Coin প্রাইস (HOLY)

তালিকাভুক্ত নয়

1 HOLY থেকে USD লাইভ প্রাইস:

এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
Holy Coin (HOLY) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:03:08 (UTC+8)

Holy Coin-এর আজকের প্রাইস

আজ Holy Coin (HOLY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00058448, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.73% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HOLY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HOLY-এর জন্য $ 0.00058448

Holy Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 582,885 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.94M HOLY। গত 24 ঘণ্টায়, HOLY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00053856 (নিম্ন) এবং $ 0.00061491 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01553962 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00004415

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HOLY গত ঘণ্টায় +1.00% এবং গত 7 দিনে -18.36% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Holy Coin (HOLY) এর মার্কেট তথ্য

Holy Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 582.89K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। HOLY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.94M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999939355.858944। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 582.89K

Holy Coin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
Holy Coin (HOLY) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Holy Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Holy Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002456380 ছিল।
গত 60 দিনে, Holy Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0033589688 ছিল।
গত 90 দিনে, Holy Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000528261691109883015 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-4.72%
30 দিন$ -0.0002456380-42.02%
60 দিন$ +0.0033589688+574.69%
90 দিন$ +0.000528261691109883015+939.66%

Holy Coin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Holy Coin (HOLY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, HOLY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Holy Coin (HOLY) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Holy Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

Holy Coin (HOLY) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Holy Coin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Holy Coin-এর মূল্য কত হবে?
যদি Holy Coin বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:03:08 (UTC+8)

Holy Coin সম্পর্কে আরও জানুন

