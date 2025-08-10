HOKK Finance প্রাইস (HOKK)
HOKK Finance(HOKK) বর্তমানে 0.00015236USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 436.95KUSD। HOKK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HOKK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HOKK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, HOKK Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, HOKK Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000154678 ছিল।
গত 60 দিনে, HOKK Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000203968 ছিল।
গত 90 দিনে, HOKK Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+7.16%
|30 দিন
|$ -0.0000154678
|-10.15%
|60 দিন
|$ -0.0000203968
|-13.38%
|90 দিন
|$ 0
|--
HOKK Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.95%
+7.16%
-10.11%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$HOKK is the token used to setup a node Telegraph – a public permissionless cross-chain oracle empowering developers to easily access external blockchains from their smart contracts. Visit https://telegraphbridge.com/ for more information.
