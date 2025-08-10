Hippius প্রাইস (SN75)
Hippius(SN75) বর্তমানে 3.05USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.22MUSD। SN75 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN75 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN75 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Hippius থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.06822 ছিল।
গত 30 দিনে, Hippius থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.2361274850 ছিল।
গত 60 দিনে, Hippius থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.8705171150 ছিল।
গত 90 দিনে, Hippius থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.06822
|+2.29%
|30 দিন
|$ -1.2361274850
|-40.52%
|60 দিন
|$ -1.8705171150
|-61.32%
|90 দিন
|$ 0
|--
Hippius এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.57%
+2.29%
-7.61%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Hippius (SN75) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN75টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN75 থেকে VND
₫80,260.75
|1 SN75 থেকে AUD
A$4.6665
|1 SN75 থেকে GBP
￡2.257
|1 SN75 থেকে EUR
€2.5925
|1 SN75 থেকে USD
$3.05
|1 SN75 থেকে MYR
RM12.932
|1 SN75 থেকে TRY
₺124.0435
|1 SN75 থেকে JPY
¥448.35
|1 SN75 থেকে ARS
ARS$4,039.725
|1 SN75 থেকে RUB
₽243.9695
|1 SN75 থেকে INR
₹267.546
|1 SN75 থেকে IDR
Rp49,193.5415
|1 SN75 থেকে KRW
₩4,236.084
|1 SN75 থেকে PHP
₱173.0875
|1 SN75 থেকে EGP
￡E.148.047
|1 SN75 থেকে BRL
R$16.5615
|1 SN75 থেকে CAD
C$4.1785
|1 SN75 থেকে BDT
৳370.087
|1 SN75 থেকে NGN
₦4,670.7395
|1 SN75 থেকে UAH
₴125.9955
|1 SN75 থেকে VES
Bs390.4
|1 SN75 থেকে CLP
$2,946.3
|1 SN75 থেকে PKR
Rs864.248
|1 SN75 থেকে KZT
₸1,645.963
|1 SN75 থেকে THB
฿98.576
|1 SN75 থেকে TWD
NT$91.195
|1 SN75 থেকে AED
د.إ11.1935
|1 SN75 থেকে CHF
Fr2.44
|1 SN75 থেকে HKD
HK$23.912
|1 SN75 থেকে MAD
.د.م27.572
|1 SN75 থেকে MXN
$56.6385
|1 SN75 থেকে PLN
zł11.102
|1 SN75 থেকে RON
лв13.2675
|1 SN75 থেকে SEK
kr29.1885
|1 SN75 থেকে BGN
лв5.0935
|1 SN75 থেকে HUF
Ft1,034.926
|1 SN75 থেকে CZK
Kč63.989
|1 SN75 থেকে KWD
د.ك0.93025
|1 SN75 থেকে ILS
₪10.4615