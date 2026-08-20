Hipo Staked GRAM প্রাইস (HGRAM)
আজ Hipo Staked GRAM (HGRAM)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.59, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.47% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HGRAM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HGRAM-এর জন্য $ 1.59।
Hipo Staked GRAM বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 11,220,363 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 7.04M HGRAM। গত 24 ঘণ্টায়, HGRAM এর ট্রেড হয়েছে $ 1.27 (নিম্ন) এবং $ 1.59 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 8.35 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.63713।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HGRAM গত ঘণ্টায় +0.06% এবং গত 7 দিনে +4.67% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 439.81-তে পৌঁছেছে।
Hipo Staked GRAM এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 11.22M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 439.81। HGRAM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 7.04M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 7288931.384145537। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 11.62M।
+0.06%
+5.47%
+4.67%
+4.67%
আজকে, Hipo Staked GRAM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.082629 ছিল।
গত 30 দিনে, Hipo Staked GRAM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1163024580 ছিল।
গত 60 দিনে, Hipo Staked GRAM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2316143460 ছিল।
গত 90 দিনে, Hipo Staked GRAM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.07611977905934 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.082629
|+5.47%
|30 দিন
|$ +0.1163024580
|+7.31%
|60 দিন
|$ -0.2316143460
|-14.56%
|90 দিন
|$ +0.07611977905934
|+0.05%
2040 সালে, Hipo Staked GRAM এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Hipo Staked GRAM-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Hipo Staked GRAM-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk195.5171008931532000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
HGRAM-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
HGRAM-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Hipo Staked GRAM-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Hipo Staked GRAM-এর দামের পরিবর্তন 5.46% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Hipo Staked GRAM-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Hipo Staked GRAM-এর দাম Tk156.1677472542796000 থেকে Tk195.5171008931532000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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