Hermetica USDh প্রাইস (USDH)
Hermetica USDh(USDH) বর্তমানে 0.999712USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.13MUSD। USDH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Hermetica USDh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Hermetica USDh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001469576 ছিল।
গত 60 দিনে, Hermetica USDh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003589965 ছিল।
গত 90 দিনে, Hermetica USDh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003565318900747 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.00%
|30 দিন
|$ +0.0001469576
|+0.01%
|60 দিন
|$ -0.0003589965
|-0.03%
|90 দিন
|$ +0.0003565318900747
|+0.04%
Hermetica USDh এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
-0.00%
--
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.
Hermetica USDh (USDH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
