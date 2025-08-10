Hercules Token প্রাইস (TORCH)
Hercules Token(TORCH) বর্তমানে 0.167009USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 551.32KUSD। TORCH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Hercules Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02515636 ছিল।
গত 30 দিনে, Hercules Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0037210273 ছিল।
গত 60 দিনে, Hercules Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0364649788 ছিল।
গত 90 দিনে, Hercules Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.11793633303381414 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.02515636
|+17.73%
|30 দিন
|$ +0.0037210273
|+2.23%
|60 দিন
|$ -0.0364649788
|-21.83%
|90 দিন
|$ -0.11793633303381414
|-41.38%
Hercules Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.71%
+17.73%
+28.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity.
Hercules Token (TORCH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TORCHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 TORCH থেকে VND
₫4,394.841835
|1 TORCH থেকে AUD
A$0.25552377
|1 TORCH থেকে GBP
￡0.12358666
|1 TORCH থেকে EUR
€0.14195765
|1 TORCH থেকে USD
$0.167009
|1 TORCH থেকে MYR
RM0.70811816
|1 TORCH থেকে TRY
₺6.79225603
|1 TORCH থেকে JPY
¥24.550323
|1 TORCH থেকে ARS
ARS$221.2034205
|1 TORCH থেকে RUB
₽13.35904991
|1 TORCH থেকে INR
₹14.65002948
|1 TORCH থেকে IDR
Rp2,693.69317127
|1 TORCH থেকে KRW
₩231.95545992
|1 TORCH থেকে PHP
₱9.47776075
|1 TORCH থেকে EGP
￡E.8.10661686
|1 TORCH থেকে BRL
R$0.90685887
|1 TORCH থেকে CAD
C$0.22880233
|1 TORCH থেকে BDT
৳20.26487206
|1 TORCH থেকে NGN
₦255.75591251
|1 TORCH থেকে UAH
₴6.89914179
|1 TORCH থেকে VES
Bs21.377152
|1 TORCH থেকে CLP
$161.330694
|1 TORCH থেকে PKR
Rs47.32367024
|1 TORCH থেকে KZT
₸90.12807694
|1 TORCH থেকে THB
฿5.39773088
|1 TORCH থেকে TWD
NT$4.9935691
|1 TORCH থেকে AED
د.إ0.61292303
|1 TORCH থেকে CHF
Fr0.1336072
|1 TORCH থেকে HKD
HK$1.30935056
|1 TORCH থেকে MAD
.د.م1.50976136
|1 TORCH থেকে MXN
$3.10135713
|1 TORCH থেকে PLN
zł0.60791276
|1 TORCH থেকে RON
лв0.72648915
|1 TORCH থেকে SEK
kr1.59827613
|1 TORCH থেকে BGN
лв0.27890503
|1 TORCH থেকে HUF
Ft56.66949388
|1 TORCH থেকে CZK
Kč3.50384882
|1 TORCH থেকে KWD
د.ك0.050937745
|1 TORCH থেকে ILS
₪0.57284087