TORCH সম্পর্কে আরও

TORCH প্রাইসের তথ্য

TORCH অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

TORCH টোকেনোমিক্স

TORCH প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Hercules Token লোগো

Hercules Token প্রাইস (TORCH)

তালিকাভুক্ত নয়

Hercules Token (TORCH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.167009
$0.167009$0.167009
+17.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Hercules Token (TORCH) এর প্রাইস

Hercules Token(TORCH) বর্তমানে 0.167009USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 551.32KUSD। TORCH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Hercules Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+17.73%
Hercules Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
3.30M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TORCH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TORCH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Hercules Token (TORCH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Hercules Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02515636 ছিল।
গত 30 দিনে, Hercules Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0037210273 ছিল।
গত 60 দিনে, Hercules Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0364649788 ছিল।
গত 90 দিনে, Hercules Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.11793633303381414 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.02515636+17.73%
30 দিন$ +0.0037210273+2.23%
60 দিন$ -0.0364649788-21.83%
90 দিন$ -0.11793633303381414-41.38%

Hercules Token (TORCH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Hercules Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.141427
$ 0.141427$ 0.141427

$ 0.16701
$ 0.16701$ 0.16701

$ 2.41
$ 2.41$ 2.41

+0.71%

+17.73%

+28.48%

Hercules Token (TORCH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 551.32K
$ 551.32K$ 551.32K

--
----

3.30M
3.30M 3.30M

Hercules Token (TORCH) কী?

Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Hercules Token (TORCH) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Hercules Token (TORCH) এর টোকেনোমিক্স

Hercules Token (TORCH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TORCHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Hercules Token (TORCH) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

TORCH থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TORCH থেকে VND
4,394.841835
1 TORCH থেকে AUD
A$0.25552377
1 TORCH থেকে GBP
0.12358666
1 TORCH থেকে EUR
0.14195765
1 TORCH থেকে USD
$0.167009
1 TORCH থেকে MYR
RM0.70811816
1 TORCH থেকে TRY
6.79225603
1 TORCH থেকে JPY
¥24.550323
1 TORCH থেকে ARS
ARS$221.2034205
1 TORCH থেকে RUB
13.35904991
1 TORCH থেকে INR
14.65002948
1 TORCH থেকে IDR
Rp2,693.69317127
1 TORCH থেকে KRW
231.95545992
1 TORCH থেকে PHP
9.47776075
1 TORCH থেকে EGP
￡E.8.10661686
1 TORCH থেকে BRL
R$0.90685887
1 TORCH থেকে CAD
C$0.22880233
1 TORCH থেকে BDT
20.26487206
1 TORCH থেকে NGN
255.75591251
1 TORCH থেকে UAH
6.89914179
1 TORCH থেকে VES
Bs21.377152
1 TORCH থেকে CLP
$161.330694
1 TORCH থেকে PKR
Rs47.32367024
1 TORCH থেকে KZT
90.12807694
1 TORCH থেকে THB
฿5.39773088
1 TORCH থেকে TWD
NT$4.9935691
1 TORCH থেকে AED
د.إ0.61292303
1 TORCH থেকে CHF
Fr0.1336072
1 TORCH থেকে HKD
HK$1.30935056
1 TORCH থেকে MAD
.د.م1.50976136
1 TORCH থেকে MXN
$3.10135713
1 TORCH থেকে PLN
0.60791276
1 TORCH থেকে RON
лв0.72648915
1 TORCH থেকে SEK
kr1.59827613
1 TORCH থেকে BGN
лв0.27890503
1 TORCH থেকে HUF
Ft56.66949388
1 TORCH থেকে CZK
3.50384882
1 TORCH থেকে KWD
د.ك0.050937745
1 TORCH থেকে ILS
0.57284087