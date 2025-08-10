Hera Finance প্রাইস (HERA)
Hera Finance(HERA) বর্তমানে 0.867453USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.02MUSD। HERA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HERA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HERA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Hera Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.099567 ছিল।
গত 30 দিনে, Hera Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0519105561 ছিল।
গত 60 দিনে, Hera Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3005368989 ছিল।
গত 90 দিনে, Hera Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1896799908645123 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.099567
|+12.97%
|30 দিন
|$ -0.0519105561
|-5.98%
|60 দিন
|$ -0.3005368989
|-34.64%
|90 দিন
|$ +0.1896799908645123
|+27.99%
Hera Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.22%
+12.97%
+14.18%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Hera is an AI-powered multichain dex aggregator offering the widest range of tokens and the best route discovery between any token pairs.
Hera Finance (HERA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HERAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
