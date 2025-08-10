Helmet Insure প্রাইস (HELMET)
Helmet Insure(HELMET) বর্তমানে 0.00365653USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 155.28KUSD। HELMET থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HELMET থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HELMET এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Helmet Insure থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00012583 ছিল।
গত 30 দিনে, Helmet Insure থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006216989 ছিল।
গত 60 দিনে, Helmet Insure থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007362876 ছিল।
গত 90 দিনে, Helmet Insure থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006641055277977973 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00012583
|+3.56%
|30 দিন
|$ +0.0006216989
|+17.00%
|60 দিন
|$ +0.0007362876
|+20.14%
|90 দিন
|$ +0.0006641055277977973
|+22.19%
Helmet Insure এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.38%
+3.56%
+9.86%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
|1 HELMET থেকে VND
₫96.22158695
|1 HELMET থেকে AUD
A$0.0055944909
|1 HELMET থেকে GBP
￡0.0027058322
|1 HELMET থেকে EUR
€0.0031080505
|1 HELMET থেকে USD
$0.00365653
|1 HELMET থেকে MYR
RM0.0155036872
|1 HELMET থেকে TRY
₺0.1487110751
|1 HELMET থেকে JPY
¥0.53750991
|1 HELMET থেকে ARS
ARS$4.843073985
|1 HELMET থেকে RUB
₽0.2924858347
|1 HELMET থেকে INR
₹0.3207508116
|1 HELMET থেকে IDR
Rp58.9762820659
|1 HELMET থেকে KRW
₩5.0784813864
|1 HELMET থেকে PHP
₱0.2075080775
|1 HELMET থেকে EGP
￡E.0.1774879662
|1 HELMET থেকে BRL
R$0.0198549579
|1 HELMET থেকে CAD
C$0.0050094461
|1 HELMET থেকে BDT
৳0.4436833502
|1 HELMET থেকে NGN
₦5.5995734767
|1 HELMET থেকে UAH
₴0.1510512543
|1 HELMET থেকে VES
Bs0.46803584
|1 HELMET থেকে CLP
$3.53220798
|1 HELMET থেকে PKR
Rs1.0361143408
|1 HELMET থেকে KZT
₸1.9732829798
|1 HELMET থেকে THB
฿0.1181790496
|1 HELMET থেকে TWD
NT$0.109330247
|1 HELMET থেকে AED
د.إ0.0134194651
|1 HELMET থেকে CHF
Fr0.002925224
|1 HELMET থেকে HKD
HK$0.0286671952
|1 HELMET থেকে MAD
.د.م0.0330550312
|1 HELMET থেকে MXN
$0.0679017621
|1 HELMET থেকে PLN
zł0.0133097692
|1 HELMET থেকে RON
лв0.0159059055
|1 HELMET থেকে SEK
kr0.0349929921
|1 HELMET থেকে BGN
лв0.0061064051
|1 HELMET থেকে HUF
Ft1.2407337596
|1 HELMET থেকে CZK
Kč0.0767139994
|1 HELMET থেকে KWD
د.ك0.00111524165
|1 HELMET থেকে ILS
₪0.0125418979