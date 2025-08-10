Healix AI প্রাইস (HXAI)
Healix AI(HXAI) বর্তমানে 0.00207658USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 20.77KUSD। HXAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HXAI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HXAI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Healix AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Healix AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005160457 ছিল।
গত 60 দিনে, Healix AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007822547 ছিল।
গত 90 দিনে, Healix AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.005644180300715293 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.13%
|30 দিন
|$ +0.0005160457
|+24.85%
|60 দিন
|$ -0.0007822547
|-37.67%
|90 দিন
|$ -0.005644180300715293
|-73.10%
Healix AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.42%
-0.13%
+18.89%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem.
