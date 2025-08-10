Hazel প্রাইস (HAZEL)
Hazel(HAZEL) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.04KUSD। HAZEL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Hazel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Hazel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Hazel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Hazel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|+19.30%
|60 দিন
|$ 0
|+2.58%
|90 দিন
|$ 0
|--
Hazel এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Hazel is a memecoin on the Solana Blockchain, distinct from traditional utility projects. Its main goal is not to provide functional value but to cultivate a vibrant, engaged community and celebrate meme culture. Hazel focuses on the social and fun aspects of the crypto space, leveraging humor and community spirit to drive growth, create connections, and build a unique identity within the cryptocurrency landscape.
Hazel (HAZEL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HAZELটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 HAZEL থেকে VND
₫--
|1 HAZEL থেকে AUD
A$--
|1 HAZEL থেকে GBP
￡--
|1 HAZEL থেকে EUR
€--
|1 HAZEL থেকে USD
$--
|1 HAZEL থেকে MYR
RM--
|1 HAZEL থেকে TRY
₺--
|1 HAZEL থেকে JPY
¥--
|1 HAZEL থেকে ARS
ARS$--
|1 HAZEL থেকে RUB
₽--
|1 HAZEL থেকে INR
₹--
|1 HAZEL থেকে IDR
Rp--
|1 HAZEL থেকে KRW
₩--
|1 HAZEL থেকে PHP
₱--
|1 HAZEL থেকে EGP
￡E.--
|1 HAZEL থেকে BRL
R$--
|1 HAZEL থেকে CAD
C$--
|1 HAZEL থেকে BDT
৳--
|1 HAZEL থেকে NGN
₦--
|1 HAZEL থেকে UAH
₴--
|1 HAZEL থেকে VES
Bs--
|1 HAZEL থেকে CLP
$--
|1 HAZEL থেকে PKR
Rs--
|1 HAZEL থেকে KZT
₸--
|1 HAZEL থেকে THB
฿--
|1 HAZEL থেকে TWD
NT$--
|1 HAZEL থেকে AED
د.إ--
|1 HAZEL থেকে CHF
Fr--
|1 HAZEL থেকে HKD
HK$--
|1 HAZEL থেকে MAD
.د.م--
|1 HAZEL থেকে MXN
$--
|1 HAZEL থেকে PLN
zł--
|1 HAZEL থেকে RON
лв--
|1 HAZEL থেকে SEK
kr--
|1 HAZEL থেকে BGN
лв--
|1 HAZEL থেকে HUF
Ft--
|1 HAZEL থেকে CZK
Kč--
|1 HAZEL থেকে KWD
د.ك--
|1 HAZEL থেকে ILS
₪--