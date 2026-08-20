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Hastra Wrapped YLDS-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1 USD। WYLDS-এর মার্কেট ক্যাপ 171,053,864 USD। WYLDS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Hastra Wrapped YLDS-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1 USD। WYLDS-এর মার্কেট ক্যাপ 171,053,864 USD। WYLDS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WYLDS সম্পর্কে আরও

WYLDS প্রাইসের তথ্য

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WYLDS প্রাইস পূর্বাভাস

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Hastra Wrapped YLDS লোগো

Hastra Wrapped YLDS প্রাইস (WYLDS)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WYLDS থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:12:05 (UTC+8)

Hastra Wrapped YLDS-এর আজকের প্রাইস

আজ Hastra Wrapped YLDS (WYLDS)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WYLDS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WYLDS-এর জন্য $ 1.0

Hastra Wrapped YLDS বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 171,053,864 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 171.01M WYLDS। গত 24 ঘণ্টায়, WYLDS এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.071 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.979797

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WYLDS গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.61% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 88.10-তে পৌঁছেছে।

Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) এর মার্কেট তথ্য

$ 171.05M
$ 171.05M$ 171.05M

$ 88.10
$ 88.10$ 88.10

$ 171.06M
$ 171.06M$ 171.06M

171.01M
171.01M 171.01M

170,502,245.01694
170,502,245.01694 170,502,245.01694

Hastra Wrapped YLDS এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 171.05M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 88.10। WYLDS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 171.01M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 170502245.01694। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 171.06M

Hastra Wrapped YLDS-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.071
$ 1.071$ 1.071

$ 0.979797
$ 0.979797$ 0.979797

--

--

+0.61%

+0.61%

Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Hastra Wrapped YLDS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Hastra Wrapped YLDS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0060317000 ছিল।
গত 60 দিনে, Hastra Wrapped YLDS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014892000 ছিল।
গত 90 দিনে, Hastra Wrapped YLDS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0060317000+0.60%
60 দিন$ +0.0014892000+0.15%
90 দিন----

Hastra Wrapped YLDS এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WYLDS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Hastra Wrapped YLDS এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Hastra Wrapped YLDS এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WYLDS এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Hastra Wrapped YLDS প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Solana EcosystemWrapped-Tokens

Hastra Wrapped YLDS সম্পর্কে

Hastra Wrapped YLDS-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

Hastra Wrapped YLDS-এর মূল্য Tk122.966730121480000, গত ২৪ ঘন্টায় --% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।

WYLDS-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?

অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি WYLDS-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।

Hastra Wrapped YLDS তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?

---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

WYLDS-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?

প্রচলিত সরবরাহ 171007624.6033 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।

Hastra Wrapped YLDS-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?

গত একদিনে Hastra Wrapped YLDS-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।

WYLDS কীভাবে Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?

Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, WYLDS-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Hastra Wrapped YLDS সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:12:05 (UTC+8)

Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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