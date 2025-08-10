harrypottermtvpokemon911 প্রাইস (MILLENNIAL)
harrypottermtvpokemon911(MILLENNIAL) বর্তমানে 0.00132123USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.32MUSD। MILLENNIAL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MILLENNIAL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MILLENNIAL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, harrypottermtvpokemon911 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, harrypottermtvpokemon911 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0038025706 ছিল।
গত 60 দিনে, harrypottermtvpokemon911 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005941004 ছিল।
গত 90 দিনে, harrypottermtvpokemon911 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007510971038498716 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-5.70%
|30 দিন
|$ +0.0038025706
|+287.81%
|60 দিন
|$ +0.0005941004
|+44.97%
|90 দিন
|$ +0.0007510971038498716
|+131.74%
harrypottermtvpokemon911 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-3.78%
-5.70%
-27.88%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life.
