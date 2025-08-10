Halo Coin প্রাইস (HALO)
Halo Coin(HALO) বর্তমানে 0.00001456USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 81.04KUSD। HALO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HALO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HALO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Halo Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Halo Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000049762 ছিল।
গত 60 দিনে, Halo Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000021318 ছিল।
গত 90 দিনে, Halo Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000006541495246686773 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.08%
|30 দিন
|$ +0.0000049762
|+34.18%
|60 দিন
|$ +0.0000021318
|+14.64%
|90 দিন
|$ -0.000006541495246686773
|-31.00%
Halo Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.07%
-1.08%
-13.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
HALO Ecosystem Consist of Metaverse Game ,Exchange And decentralized launchpad that allows users to launch their token and create their initial token sale with staking benefits to their holders and they don't require any Coding Knowledge For this. Our Unique and safest token SWAP DEX is under development and it will create a benchmark in the Dex segment. A Crypto Wallet and Own Blockchain network with zero transaction fees is under development Pipeline. So Be the Part of this Revolution as everything Revolves Around Our Native Token "HALO COIN"
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 HALO থেকে VND
₫0.3831464
|1 HALO থেকে AUD
A$0.0000222768
|1 HALO থেকে GBP
￡0.0000107744
|1 HALO থেকে EUR
€0.000012376
|1 HALO থেকে USD
$0.00001456
|1 HALO থেকে MYR
RM0.0000617344
|1 HALO থেকে TRY
₺0.0005921552
|1 HALO থেকে JPY
¥0.00214032
|1 HALO থেকে ARS
ARS$0.01928472
|1 HALO থেকে RUB
₽0.0011646544
|1 HALO থেকে INR
₹0.0012772032
|1 HALO থেকে IDR
Rp0.2348386768
|1 HALO থেকে KRW
₩0.0202220928
|1 HALO থেকে PHP
₱0.00082628
|1 HALO থেকে EGP
￡E.0.0007067424
|1 HALO থেকে BRL
R$0.0000790608
|1 HALO থেকে CAD
C$0.0000199472
|1 HALO থেকে BDT
৳0.0017667104
|1 HALO থেকে NGN
₦0.0222970384
|1 HALO থেকে UAH
₴0.0006014736
|1 HALO থেকে VES
Bs0.00186368
|1 HALO থেকে CLP
$0.01406496
|1 HALO থেকে PKR
Rs0.0041257216
|1 HALO থেকে KZT
₸0.0078574496
|1 HALO থেকে THB
฿0.0004705792
|1 HALO থেকে TWD
NT$0.000435344
|1 HALO থেকে AED
د.إ0.0000534352
|1 HALO থেকে CHF
Fr0.000011648
|1 HALO থেকে HKD
HK$0.0001141504
|1 HALO থেকে MAD
.د.م0.0001316224
|1 HALO থেকে MXN
$0.0002703792
|1 HALO থেকে PLN
zł0.0000529984
|1 HALO থেকে RON
лв0.000063336
|1 HALO থেকে SEK
kr0.0001393392
|1 HALO থেকে BGN
лв0.0000243152
|1 HALO থেকে HUF
Ft0.0049404992
|1 HALO থেকে CZK
Kč0.0003054688
|1 HALO থেকে KWD
د.ك0.0000044408
|1 HALO থেকে ILS
₪0.0000499408