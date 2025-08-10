HALO AI প্রাইস (HALO)
HALO AI(HALO) বর্তমানে 0.0084149USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.41KUSD। HALO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HALO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HALO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, HALO AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, HALO AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0078234848 ছিল।
গত 60 দিনে, HALO AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0078984868 ছিল।
গত 90 দিনে, HALO AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.19%
|30 দিন
|$ -0.0078234848
|-92.97%
|60 দিন
|$ -0.0078984868
|-93.86%
|90 দিন
|$ 0
|--
HALO AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.19%
+15.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
HALO AI is a next-generation voice infrastructure platform built to bring intelligent, lifelike voice interaction to Web3 applications, communities and tools. At its core, HALO AI enables users to create, customize and deploy advanced AI-powered voice agents across decentralized environments like Telegram, Discord and dApps without writing a single line of code. Whether you're a crypto project founder looking to automate AMAs, a Web3 protocol aiming to onboard users with multilingual voice assistants or a creator wanting to narrate content in your own cloned voice HALO AI is your voice automation engine. The platform integrates powerful speech models, natural language understanding, real-time voice synthesis and custom training capabilities into a unified system that serves creators, developers and communities at scale.
HALO AI (HALO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HALOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
