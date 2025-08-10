Haku Ryujin প্রাইস (HAKU)
Haku Ryujin(HAKU) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। HAKU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HAKU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HAKU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Haku Ryujin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Haku Ryujin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Haku Ryujin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Haku Ryujin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|+13.47%
|60 দিন
|$ 0
|-2.85%
|90 দিন
|$ 0
|--
Haku Ryujin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Haku Ryujin on Solana weaves its narrative from the rich tapestry of Eastern mythology, connecting holders to timeless stories of dragons, gods, and the harmonious balance of nature. $HAKU transforms into a digital talisman within the Solana blockchain The White Dragon, being a symbol of purity, aligns with the idea of renewal and fresh beginnings. The Year of the Dragon is often considered a period of transformation and new opportunities. The white color symbolizes a clean slate, providing a chance for individuals to start afresh with a sense of purity and positivity. Haku Ryujin token enabling a dual benefit for both users and creators. Ultimately, we aspire to become a globally influential comic alliance platform, driving the worldwide comic industry, and pioneering a diverse ecosystem for comic-related enterprises. We will initiate from South Korea and Japan, expand across Asia, and further into Europe and America, ensuring widespread exposure for the platform. The MEME token will primarily serve various functions on the blockchain comic platform, including payments, incentives, and rewards, among other multifaceted applications.
Haku Ryujin (HAKU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HAKUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
