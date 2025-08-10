Hacash Diamond প্রাইস (HACD)
Hacash Diamond(HACD) বর্তমানে 9.12USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.06MUSD। HACD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HACD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HACD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Hacash Diamond থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.494182098396263 ছিল।
গত 30 দিনে, Hacash Diamond থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3094270080 ছিল।
গত 60 দিনে, Hacash Diamond থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -3.8848263360 ছিল।
গত 90 দিনে, Hacash Diamond থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -8.032333897614415 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -1.494182098396263
|-14.07%
|30 দিন
|$ +0.3094270080
|+3.39%
|60 দিন
|$ -3.8848263360
|-42.59%
|90 দিন
|$ -8.032333897614415
|-46.82%
Hacash Diamond এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.75%
-14.07%
-8.87%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible.
