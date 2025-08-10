HAC সম্পর্কে আরও

HAC প্রাইসের তথ্য

HAC হোয়াইটপেপার

HAC অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

HAC টোকেনোমিক্স

HAC প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Hacash লোগো

Hacash প্রাইস (HAC)

তালিকাভুক্ত নয়

Hacash (HAC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.472009
$0.472009$0.472009
+6.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Hacash (HAC) এর প্রাইস

Hacash(HAC) বর্তমানে 0.472009USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 687.30KUSD। HAC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Hacash এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.24%
Hacash এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.46M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ HAC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HAC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Hacash (HAC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Hacash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02773655 ছিল।
গত 30 দিনে, Hacash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0241414667 ছিল।
গত 60 দিনে, Hacash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1633744927 ছিল।
গত 90 দিনে, Hacash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.332174048076667 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.02773655+6.24%
30 দিন$ +0.0241414667+5.11%
60 দিন$ -0.1633744927-34.61%
90 দিন$ -0.332174048076667-41.30%

Hacash (HAC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Hacash এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.426677
$ 0.426677$ 0.426677

$ 0.477076
$ 0.477076$ 0.477076

$ 46.68
$ 46.68$ 46.68

+4.82%

+6.24%

+4.75%

Hacash (HAC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 687.30K
$ 687.30K$ 687.30K

--
----

1.46M
1.46M 1.46M

Hacash (HAC) কী?

Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Hacash (HAC) এর টোকেনোমিক্স

Hacash (HAC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HACটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Hacash (HAC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

HAC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 HAC থেকে VND
12,420.916835
1 HAC থেকে AUD
A$0.72217377
1 HAC থেকে GBP
0.34928666
1 HAC থেকে EUR
0.40120765
1 HAC থেকে USD
$0.472009
1 HAC থেকে MYR
RM2.00131816
1 HAC থেকে TRY
19.19660603
1 HAC থেকে JPY
¥69.385323
1 HAC থেকে ARS
ARS$625.1759205
1 HAC থেকে RUB
37.75599991
1 HAC থেকে INR
41.40462948
1 HAC থেকে IDR
Rp7,613.04732127
1 HAC থেকে KRW
655.56385992
1 HAC থেকে PHP
26.78651075
1 HAC থেকে EGP
￡E.22.91131686
1 HAC থেকে BRL
R$2.56300887
1 HAC থেকে CAD
C$0.64665233
1 HAC থেকে BDT
57.27357206
1 HAC থেকে NGN
722.82986251
1 HAC থেকে UAH
19.49869179
1 HAC থেকে VES
Bs60.417152
1 HAC থেকে CLP
$455.960694
1 HAC থেকে PKR
Rs133.74847024
1 HAC থেকে KZT
254.72437694
1 HAC থেকে THB
฿15.25533088
1 HAC থেকে TWD
NT$14.1130691
1 HAC থেকে AED
د.إ1.73227303
1 HAC থেকে CHF
Fr0.3776072
1 HAC থেকে HKD
HK$3.70055056
1 HAC থেকে MAD
.د.م4.26696136
1 HAC থেকে MXN
$8.76520713
1 HAC থেকে PLN
1.71811276
1 HAC থেকে RON
лв2.05323915
1 HAC থেকে SEK
kr4.51712613
1 HAC থেকে BGN
лв0.78825503
1 HAC থেকে HUF
Ft160.16209388
1 HAC থেকে CZK
9.90274882
1 HAC থেকে KWD
د.ك0.143962745
1 HAC থেকে ILS
1.61899087