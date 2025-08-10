Gyroscope GYD প্রাইস (GYD)
Gyroscope GYD(GYD) বর্তমানে 1.012USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 24.49MUSD। GYD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GYD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GYD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Gyroscope GYD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01139155 ছিল।
গত 30 দিনে, Gyroscope GYD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0130636044 ছিল।
গত 60 দিনে, Gyroscope GYD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0126569828 ছিল।
গত 90 দিনে, Gyroscope GYD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0120438555355806 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01139155
|+1.14%
|30 দিন
|$ +0.0130636044
|+1.29%
|60 দিন
|$ +0.0126569828
|+1.25%
|90 দিন
|$ +0.0120438555355806
|+1.20%
Gyroscope GYD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.21%
+1.14%
+1.17%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.
Gyroscope GYD (GYD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GYDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
