GYAT Coin লোগো

GYAT Coin প্রাইস (GYAT)

তালিকাভুক্ত নয়

GYAT Coin (GYAT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00196332
$0.00196332$0.00196332
+6.80%1D
আজকে GYAT Coin (GYAT) এর প্রাইস

GYAT Coin(GYAT) বর্তমানে 0.00196396USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.96MUSD। GYAT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

GYAT Coin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.96%
GYAT Coin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.99M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GYAT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GYAT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ GYAT Coin (GYAT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, GYAT Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00012787 ছিল।
গত 30 দিনে, GYAT Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009441486 ছিল।
গত 60 দিনে, GYAT Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006318819 ছিল।
গত 90 দিনে, GYAT Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002960970406230125 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00012787+6.96%
30 দিন$ +0.0009441486+48.07%
60 দিন$ +0.0006318819+32.17%
90 দিন$ -0.0002960970406230125-13.10%

GYAT Coin (GYAT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

GYAT Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.001829
$ 0.001829$ 0.001829

$ 0.00216996
$ 0.00216996$ 0.00216996

$ 0.02603769
$ 0.02603769$ 0.02603769

-0.71%

+6.96%

-8.44%

GYAT Coin (GYAT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

999.99M
999.99M 999.99M

GYAT Coin (GYAT) কী?

GYAT Coin (GYAT) রিসোর্স

GYAT Coin (GYAT) এর টোকেনোমিক্স

GYAT Coin (GYAT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GYATটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: GYAT Coin (GYAT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

