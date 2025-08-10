GX3 A প্রাইস (GX3)
GX3 A(GX3) বর্তমানে 0.0008777USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.78KUSD। GX3 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GX3 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GX3 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, GX3 A থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, GX3 A থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000696153 ছিল।
গত 60 দিনে, GX3 A থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003747122 ছিল।
গত 90 দিনে, GX3 A থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
GX3 A এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+5.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently.
GX3 A (GX3) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GX3টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
