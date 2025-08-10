Grumpie প্রাইস (GRUMP)
Grumpie(GRUMP) বর্তমানে 0.00002182USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.43KUSD। GRUMP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GRUMP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GRUMP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Grumpie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Grumpie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000001957 ছিল।
গত 60 দিনে, Grumpie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000004139 ছিল।
গত 90 দিনে, Grumpie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000030249705969909 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000001957
|-0.89%
|60 দিন
|$ +0.0000004139
|+1.90%
|90 দিন
|$ -0.0000030249705969909
|-12.17%
Grumpie এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
This project is meme coin about a Grumpy cat wearing beanie. this is a unique meme coin that has never launched before and the cuteness of this cat has captured millions of hearts all over the world. this coin has no real world impact or value. this is simply a meme coin and the price can be volatile, therefore we strongly advise that no one should invest money that they cannot afford to lose. as crypto currencies in general are volatile and cannot be predicted.
Grumpie (GRUMP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GRUMPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 GRUMP থেকে VND
₫0.5741933
|1 GRUMP থেকে AUD
A$0.0000333846
|1 GRUMP থেকে GBP
￡0.0000161468
|1 GRUMP থেকে EUR
€0.000018547
|1 GRUMP থেকে USD
$0.00002182
|1 GRUMP থেকে MYR
RM0.0000925168
|1 GRUMP থেকে TRY
₺0.0008874194
|1 GRUMP থেকে JPY
¥0.00320754
|1 GRUMP থেকে ARS
ARS$0.02890059
|1 GRUMP থেকে RUB
₽0.0017453818
|1 GRUMP থেকে INR
₹0.0019140504
|1 GRUMP থেকে IDR
Rp0.3519354346
|1 GRUMP থেকে KRW
₩0.0303053616
|1 GRUMP থেকে PHP
₱0.001238285
|1 GRUMP থেকে EGP
￡E.0.0010591428
|1 GRUMP থেকে BRL
R$0.0001184826
|1 GRUMP থেকে CAD
C$0.0000298934
|1 GRUMP থেকে BDT
৳0.0026476388
|1 GRUMP থেকে NGN
₦0.0334149298
|1 GRUMP থেকে UAH
₴0.0009013842
|1 GRUMP থেকে VES
Bs0.00279296
|1 GRUMP থেকে CLP
$0.02107812
|1 GRUMP থেকে PKR
Rs0.0061829152
|1 GRUMP থেকে KZT
₸0.0117753812
|1 GRUMP থেকে THB
฿0.0007052224
|1 GRUMP থেকে TWD
NT$0.000652418
|1 GRUMP থেকে AED
د.إ0.0000800794
|1 GRUMP থেকে CHF
Fr0.000017456
|1 GRUMP থেকে HKD
HK$0.0001710688
|1 GRUMP থেকে MAD
.د.م0.0001972528
|1 GRUMP থেকে MXN
$0.0004051974
|1 GRUMP থেকে PLN
zł0.0000794248
|1 GRUMP থেকে RON
лв0.000094917
|1 GRUMP থেকে SEK
kr0.0002088174
|1 GRUMP থেকে BGN
лв0.0000364394
|1 GRUMP থেকে HUF
Ft0.0074039624
|1 GRUMP থেকে CZK
Kč0.0004577836
|1 GRUMP থেকে KWD
د.ك0.0000066551
|1 GRUMP থেকে ILS
₪0.0000748426