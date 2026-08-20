Groks Dog প্রাইস (BOLT)
আজ Groks Dog (BOLT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00204609, যা গত 24 ঘণ্টায় 18.79% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BOLT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BOLT-এর জন্য $ 0.00204609।
Groks Dog বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,045,338 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.63M BOLT। গত 24 ঘণ্টায়, BOLT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00162698 (নিম্ন) এবং $ 0.00209132 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00297984 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BOLT গত ঘণ্টায় +5.21% এবং গত 7 দিনে +151.04% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 55.23K-তে পৌঁছেছে।
Groks Dog এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.05M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 55.23K। BOLT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.63M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999633115.484889। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.05M।
+5.21%
+18.79%
+151.04%
+151.04%
আজকে, Groks Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00032369 ছিল।
গত 30 দিনে, Groks Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011028862 ছিল।
গত 60 দিনে, Groks Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001281241 ছিল।
গত 90 দিনে, Groks Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000000341430835 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00032369
|+18.79%
|30 দিন
|$ +0.0011028862
|+53.90%
|60 দিন
|$ +0.0001281241
|+6.26%
|90 দিন
|$ -0.00000000341430835
|-0.00%
2040 সালে, Groks Dog এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Groks Dog-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Groks Dog-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk0.2516009968342590132000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
BOLT-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
BOLT-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Groks Dog-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Groks Dog-এর দামের পরিবর্তন 18.79% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Groks Dog-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Groks Dog-এর দাম Tk0.2000644105730455304000 থেকে Tk0.2571627820376535536000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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