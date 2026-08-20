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Groks Dog-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00204609 USD। BOLT-এর মার্কেট ক্যাপ 2,045,338 USD। BOLT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Groks Dog-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00204609 USD। BOLT-এর মার্কেট ক্যাপ 2,045,338 USD। BOLT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BOLT সম্পর্কে আরও

BOLT প্রাইসের তথ্য

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Groks Dog প্রাইস (BOLT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BOLT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00225596
$0.00225596$0.00225596
+20.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Groks Dog (BOLT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:04:36 (UTC+8)

Groks Dog-এর আজকের প্রাইস

আজ Groks Dog (BOLT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00204609, যা গত 24 ঘণ্টায় 18.79% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BOLT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BOLT-এর জন্য $ 0.00204609

Groks Dog বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,045,338 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.63M BOLT। গত 24 ঘণ্টায়, BOLT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00162698 (নিম্ন) এবং $ 0.00209132 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00297984 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BOLT গত ঘণ্টায় +5.21% এবং গত 7 দিনে +151.04% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 55.23K-তে পৌঁছেছে।

Groks Dog (BOLT) এর মার্কেট তথ্য

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

$ 55.23K
$ 55.23K$ 55.23K

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

999.63M
999.63M 999.63M

999,633,115.484889
999,633,115.484889 999,633,115.484889

Groks Dog এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.05M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 55.23K। BOLT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.63M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999633115.484889। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.05M

Groks Dog-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00162698
$ 0.00162698$ 0.00162698
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00209132
$ 0.00209132$ 0.00209132
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00162698
$ 0.00162698$ 0.00162698

$ 0.00209132
$ 0.00209132$ 0.00209132

$ 0.00297984
$ 0.00297984$ 0.00297984

$ 0
$ 0$ 0

+5.21%

+18.79%

+151.04%

+151.04%

Groks Dog (BOLT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Groks Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00032369 ছিল।
গত 30 দিনে, Groks Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011028862 ছিল।
গত 60 দিনে, Groks Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001281241 ছিল।
গত 90 দিনে, Groks Dog থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000000341430835 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00032369+18.79%
30 দিন$ +0.0011028862+53.90%
60 দিন$ +0.0001281241+6.26%
90 দিন$ -0.00000000341430835-0.00%

Groks Dog এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Groks Dog (BOLT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BOLT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Groks Dog (BOLT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Groks Dog এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Groks Dog (BOLT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Elon Musk-InspiredMemePump.fun Ecosystem

Groks Dog সম্পর্কে

Groks Dog-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

Groks Dog-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk0.2516009968342590132000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

BOLT-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

BOLT-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

Groks Dog-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, Groks Dog-এর দামের পরিবর্তন 18.79% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

Groks Dog-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, Groks Dog-এর দাম Tk0.2000644105730455304000 থেকে Tk0.2571627820376535536000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Groks Dog সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:04:36 (UTC+8)

Groks Dog (BOLT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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