Groggo By Matt Furie প্রাইস (GROGGO)
Groggo By Matt Furie(GROGGO) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 215.69KUSD। GROGGO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GROGGO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GROGGO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Groggo By Matt Furie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Groggo By Matt Furie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Groggo By Matt Furie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Groggo By Matt Furie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.44%
|30 দিন
|$ 0
|-22.14%
|60 দিন
|$ 0
|-32.35%
|90 দিন
|$ 0
|--
Groggo By Matt Furie এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.00%
+4.44%
+29.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe.
