gringo প্রাইস (GRINGO)
gringo(GRINGO) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 31.84KUSD। GRINGO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GRINGO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GRINGO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, gringo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, gringo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, gringo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, gringo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|-2.92%
|60 দিন
|$ 0
|-5.69%
|90 দিন
|$ 0
|--
gringo এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+0.69%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
This project was created in memorial to my dog, Gringo. He was my best friend for the past 14 years and is still to this day. $gringo gave me the opportunity to form a community who can relate to core value of this project while simultaneously giving back to the community that helped me keep my head up in my hardest hour. Thank you from the bottom of my heart for taking the time to read this and support the memory of the goodest boy I’ve ever met ❤️
