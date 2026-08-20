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Greenland Shark-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। SHARK-এর মার্কেট ক্যাপ 14,387.47 USD। SHARK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Greenland Shark-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। SHARK-এর মার্কেট ক্যাপ 14,387.47 USD। SHARK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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SHARK প্রাইসের তথ্য

SHARK কী

SHARK অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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Greenland Shark প্রাইস (SHARK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SHARK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00001412
$0.00001412$0.00001412
+17.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Greenland Shark (SHARK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:03:38 (UTC+8)

Greenland Shark-এর আজকের প্রাইস

আজ Greenland Shark (SHARK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 13.46% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SHARK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SHARK-এর জন্য $ 0

Greenland Shark বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 14,387.47 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 998.17M SHARK। গত 24 ঘণ্টায়, SHARK এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00552566 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SHARK গত ঘণ্টায় -2.04% এবং গত 7 দিনে +12.99% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Greenland Shark (SHARK) এর মার্কেট তথ্য

$ 14.39K
$ 14.39K$ 14.39K

--
----

$ 14.39K
$ 14.39K$ 14.39K

998.17M
998.17M 998.17M

998,172,240.567335
998,172,240.567335 998,172,240.567335

Greenland Shark এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 14.39K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। SHARK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 998.17M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 998172240.567335। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 14.39K

Greenland Shark-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00552566
$ 0.00552566$ 0.00552566

$ 0
$ 0$ 0

-2.04%

+13.46%

+12.99%

+12.99%

Greenland Shark (SHARK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Greenland Shark থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Greenland Shark থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Greenland Shark থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Greenland Shark থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+13.46%
30 দিন$ 0-10.24%
60 দিন$ 0-0.73%
90 দিন$ 0--

Greenland Shark এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Greenland Shark (SHARK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SHARK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Greenland Shark (SHARK) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Greenland Shark এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Greenland Shark (SHARK) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Greenland Shark সম্পর্কে

বর্তমানে Greenland Shark-এর মূল্য কত?

Greenland Shark বর্তমানে Tk দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 13.45%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ SHARK উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

SHARK গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ Greenland Shark কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে SHARK কিনছে বা বিক্রি করছে।

Greenland Shark অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, SHARK তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা SHARK রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 998172240.567335, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

Greenland Shark-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk0.6794723419630571768000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Greenland Shark সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:03:38 (UTC+8)

Greenland Shark (SHARK) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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