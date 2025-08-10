GRABWAY প্রাইস (GRAB)
GRABWAY(GRAB) বর্তমানে 0.105084USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.50MUSD। GRAB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GRAB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GRAB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, GRABWAY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00408655 ছিল।
গত 30 দিনে, GRABWAY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0503280902 ছিল।
গত 60 দিনে, GRABWAY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0121562642 ছিল।
গত 90 দিনে, GRABWAY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02089925078007636 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00408655
|+4.05%
|30 দিন
|$ +0.0503280902
|+47.89%
|60 দিন
|$ -0.0121562642
|-11.56%
|90 দিন
|$ -0.02089925078007636
|-16.58%
GRABWAY এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
+4.05%
+40.77%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving.
GRABWAY (GRAB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GRABটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
