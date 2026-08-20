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Gotta Go Fast-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FAST-এর মার্কেট ক্যাপ 95,307 USD। FAST-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Gotta Go Fast-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FAST-এর মার্কেট ক্যাপ 95,307 USD। FAST-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Gotta Go Fast প্রাইস (FAST)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FAST থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00009563
$0.00009563$0.00009563
+4.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Gotta Go Fast (FAST) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:00:11 (UTC+8)

Gotta Go Fast-এর আজকের প্রাইস

আজ Gotta Go Fast (FAST)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.14% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FAST থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FAST-এর জন্য $ 0

Gotta Go Fast বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 95,307 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B FAST। গত 24 ঘণ্টায়, FAST এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FAST গত ঘণ্টায় -0.12% এবং গত 7 দিনে -39.24% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Gotta Go Fast (FAST) এর মার্কেট তথ্য

$ 95.31K
$ 95.31K$ 95.31K

--
----

$ 95.31K
$ 95.31K$ 95.31K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gotta Go Fast এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 95.31K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। FAST এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 95.31K

Gotta Go Fast-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+3.14%

-39.24%

-39.24%

Gotta Go Fast (FAST) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Gotta Go Fast থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Gotta Go Fast থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Gotta Go Fast থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Gotta Go Fast থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+3.14%
30 দিন$ 0-31.58%
60 দিন$ 0-59.78%
90 দিন$ 0--

Gotta Go Fast এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Gotta Go Fast (FAST) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FAST এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Gotta Go Fast (FAST) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Gotta Go Fast এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Gotta Go Fast এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? FAST এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Gotta Go Fast প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Gotta Go Fast (FAST) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MemeTON EcosystemTON Meme

Gotta Go Fast সম্পর্কে

Gotta Go Fast-এর বর্তমান দাম কত?

Gotta Go Fast-এর দাম Tk এবং আজকে এটি 3.13% পরিবর্তিত হয়েছে।

FAST সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Gotta Go Fast-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Meme,TON Ecosystem,TON Meme,topblast.lol Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে FAST-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

FAST-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk এবং ATL হল Tk, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 1000000000.0 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Gotta Go Fast সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:00:11 (UTC+8)

Gotta Go Fast (FAST) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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