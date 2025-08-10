Gospodin প্রাইস (GOSPODIN)
Gospodin(GOSPODIN) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.37KUSD। GOSPODIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Gospodin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Gospodin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Gospodin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Gospodin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|-2.94%
|60 দিন
|$ 0
|+11.77%
|90 দিন
|$ 0
|--
Gospodin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-12.68%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Introducing Gospodin: the bold, boundary-pushing project where blockchain merges with a quest for enlightenment. This is far more than a coin—it's a revolutionary movement led by a cheeky, three-limbed monkey mascot who defies conventional market norms. With Gospodin, users immerse themselves in a dynamic universe where value is synonymous with truth, and each transaction serves as a leap toward collective understanding and wisdom. Gospodin invites you to rethink finance, knowledge, and the power of decentralized systems.
Gospodin (GOSPODIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GOSPODINটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
