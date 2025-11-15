বিনিময়DEX+
Good Martian-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00000684 USD। GM-এর মার্কেট ক্যাপ 6,807.69 USD। GM থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Good Martian-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00000684 USD। GM-এর মার্কেট ক্যাপ 6,807.69 USD। GM থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

GM সম্পর্কে আরও

GM প্রাইসের তথ্য

GM কী

GM অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

GM টোকেনোমিক্স

GM প্রাইস পূর্বাভাস

Good Martian লোগো

Good Martian প্রাইস (GM)

তালিকাভুক্ত নয়

1 GM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

--
----
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
Good Martian (GM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 03:43:20 (UTC+8)

Good Martian-এর আজকের প্রাইস

আজ Good Martian (GM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00000684, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GM-এর জন্য $ 0.00000684

Good Martian বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 6,807.69 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 995.43M GM। গত 24 ঘণ্টায়, GM এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00092339 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00000452

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GM গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Good Martian (GM) এর মার্কেট তথ্য

$ 6.81K
$ 6.81K$ 6.81K

--
----

$ 6.81K
$ 6.81K$ 6.81K

995.43M
995.43M 995.43M

995,433,516.288427
995,433,516.288427 995,433,516.288427

Good Martian এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 6.81K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। GM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 995.43M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 995433516.288427। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 6.81K

Good Martian-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00092339
$ 0.00092339$ 0.00092339

$ 0.00000452
$ 0.00000452$ 0.00000452

--

--

0.00%

0.00%

Good Martian (GM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Good Martian থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Good Martian থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000016953 ছিল।
গত 60 দিনে, Good Martian থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000020900 ছিল।
গত 90 দিনে, Good Martian থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0000016953-24.78%
60 দিন$ -0.0000020900-30.55%
90 দিন$ 0--

Good Martian এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Good Martian (GM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Good Martian (GM) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Good Martian এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

Good Martian (GM) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Good Martian সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Good Martian-এর মূল্য কত হবে?
যদি Good Martian বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Good Martian-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 03:43:20 (UTC+8)

Good Martian (GM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Good Martian সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

