Good Game US Dollar প্রাইস (GGUSD)
Good Game US Dollar(GGUSD) বর্তমানে 1.0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.57MUSD। GGUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GGUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GGUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Good Game US Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00025162 ছিল।
গত 30 দিনে, Good Game US Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002793000 ছিল।
গত 60 দিনে, Good Game US Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Good Game US Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00025162
|+0.03%
|30 দিন
|$ -0.0002793000
|-0.02%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
Good Game US Dollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+0.03%
+0.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Good Game US Dollar (GGUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GGUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 GGUSD থেকে VND
₫26,315
|1 GGUSD থেকে AUD
A$1.53
|1 GGUSD থেকে GBP
￡0.74
|1 GGUSD থেকে EUR
€0.85
|1 GGUSD থেকে USD
$1
|1 GGUSD থেকে MYR
RM4.24
|1 GGUSD থেকে TRY
₺40.67
|1 GGUSD থেকে JPY
¥147
|1 GGUSD থেকে ARS
ARS$1,324.5
|1 GGUSD থেকে RUB
₽79.99
|1 GGUSD থেকে INR
₹87.72
|1 GGUSD থেকে IDR
Rp16,129.03
|1 GGUSD থেকে KRW
₩1,388.88
|1 GGUSD থেকে PHP
₱56.75
|1 GGUSD থেকে EGP
￡E.48.54
|1 GGUSD থেকে BRL
R$5.43
|1 GGUSD থেকে CAD
C$1.37
|1 GGUSD থেকে BDT
৳121.34
|1 GGUSD থেকে NGN
₦1,531.39
|1 GGUSD থেকে UAH
₴41.31
|1 GGUSD থেকে VES
Bs128
|1 GGUSD থেকে CLP
$966
|1 GGUSD থেকে PKR
Rs283.36
|1 GGUSD থেকে KZT
₸539.66
|1 GGUSD থেকে THB
฿32.32
|1 GGUSD থেকে TWD
NT$29.9
|1 GGUSD থেকে AED
د.إ3.67
|1 GGUSD থেকে CHF
Fr0.8
|1 GGUSD থেকে HKD
HK$7.84
|1 GGUSD থেকে MAD
.د.م9.04
|1 GGUSD থেকে MXN
$18.57
|1 GGUSD থেকে PLN
zł3.64
|1 GGUSD থেকে RON
лв4.35
|1 GGUSD থেকে SEK
kr9.57
|1 GGUSD থেকে BGN
лв1.67
|1 GGUSD থেকে HUF
Ft339.32
|1 GGUSD থেকে CZK
Kč20.98
|1 GGUSD থেকে KWD
د.ك0.305
|1 GGUSD থেকে ILS
₪3.43