Good Boy প্রাইস (BOY)
Good Boy(BOY) বর্তমানে 0.00003815USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 32.27KUSD। BOY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BOY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BOY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Good Boy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Good Boy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000074167 ছিল।
গত 60 দিনে, Good Boy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000055443 ছিল।
গত 90 দিনে, Good Boy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001489020162737307 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.22%
|30 দিন
|$ -0.0000074167
|-19.44%
|60 দিন
|$ -0.0000055443
|-14.53%
|90 দিন
|$ -0.00001489020162737307
|-28.07%
Good Boy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-1.22%
-7.99%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth.
Good Boy (BOY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BOYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BOY থেকে VND
₫1.00391725
|1 BOY থেকে AUD
A$0.0000583695
|1 BOY থেকে GBP
￡0.000028231
|1 BOY থেকে EUR
€0.0000324275
|1 BOY থেকে USD
$0.00003815
|1 BOY থেকে MYR
RM0.000161756
|1 BOY থেকে TRY
₺0.0015515605
|1 BOY থেকে JPY
¥0.00560805
|1 BOY থেকে ARS
ARS$0.050529675
|1 BOY থেকে RUB
₽0.0030516185
|1 BOY থেকে INR
₹0.003346518
|1 BOY থেকে IDR
Rp0.6153224945
|1 BOY থেকে KRW
₩0.052985772
|1 BOY থেকে PHP
₱0.0021650125
|1 BOY থেকে EGP
￡E.0.001851801
|1 BOY থেকে BRL
R$0.0002071545
|1 BOY থেকে CAD
C$0.0000522655
|1 BOY থেকে BDT
৳0.004629121
|1 BOY থেকে NGN
₦0.0584225285
|1 BOY থেকে UAH
₴0.0015759765
|1 BOY থেকে VES
Bs0.0048832
|1 BOY থেকে CLP
$0.0368529
|1 BOY থেকে PKR
Rs0.010810184
|1 BOY থেকে KZT
₸0.020588029
|1 BOY থেকে THB
฿0.001233008
|1 BOY থেকে TWD
NT$0.001140685
|1 BOY থেকে AED
د.إ0.0001400105
|1 BOY থেকে CHF
Fr0.00003052
|1 BOY থেকে HKD
HK$0.000299096
|1 BOY থেকে MAD
.د.م0.000344876
|1 BOY থেকে MXN
$0.0007084455
|1 BOY থেকে PLN
zł0.000138866
|1 BOY থেকে RON
лв0.0001659525
|1 BOY থেকে SEK
kr0.0003650955
|1 BOY থেকে BGN
лв0.0000637105
|1 BOY থেকে HUF
Ft0.012945058
|1 BOY থেকে CZK
Kč0.000800387
|1 BOY থেকে KWD
د.ك0.00001163575
|1 BOY থেকে ILS
₪0.0001308545