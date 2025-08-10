GOOCH COIN সম্পর্কে আরও

USD

আজকে gooch coin (GOOCH COIN) এর প্রাইস

gooch coin(GOOCH COIN) বর্তমানে 0.00005038USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 49.88KUSD। GOOCH COIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

gooch coin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.64%
gooch coin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.46M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GOOCH COIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GOOCH COIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ gooch coin (GOOCH COIN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, gooch coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, gooch coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000038470 ছিল।
গত 60 দিনে, gooch coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000002652 ছিল।
গত 90 দিনে, gooch coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000389063089253703 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+5.64%
30 দিন$ -0.0000038470-7.63%
60 দিন$ +0.0000002652+0.53%
90 দিন$ -0.0000389063089253703-43.57%

gooch coin (GOOCH COIN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

gooch coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00004755
$ 0.00004755$ 0.00004755

$ 0.00005006
$ 0.00005006$ 0.00005006

$ 0.00318822
$ 0.00318822$ 0.00318822

+0.98%

+5.64%

+18.51%

gooch coin (GOOCH COIN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 49.88K
$ 49.88K$ 49.88K

--
----

999.46M
999.46M 999.46M

gooch coin (GOOCH COIN) কী?

gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!”

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

gooch coin (GOOCH COIN) এর টোকেনোমিক্স

gooch coin (GOOCH COIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GOOCH COINটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

GOOCH COIN থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 GOOCH COIN থেকে VND
1.3257497
1 GOOCH COIN থেকে AUD
A$0.0000770814
1 GOOCH COIN থেকে GBP
0.0000372812
1 GOOCH COIN থেকে EUR
0.000042823
1 GOOCH COIN থেকে USD
$0.00005038
1 GOOCH COIN থেকে MYR
RM0.0002136112
1 GOOCH COIN থেকে TRY
0.0020489546
1 GOOCH COIN থেকে JPY
¥0.00740586
1 GOOCH COIN থেকে ARS
ARS$0.06672831
1 GOOCH COIN থেকে RUB
0.0040298962
1 GOOCH COIN থেকে INR
0.0044193336
1 GOOCH COIN থেকে IDR
Rp0.8125805314
1 GOOCH COIN থেকে KRW
0.0699717744
1 GOOCH COIN থেকে PHP
0.002859065
1 GOOCH COIN থেকে EGP
￡E.0.0024454452
1 GOOCH COIN থেকে BRL
R$0.0002735634
1 GOOCH COIN থেকে CAD
C$0.0000690206
1 GOOCH COIN থেকে BDT
0.0061131092
1 GOOCH COIN থেকে NGN
0.0771514282
1 GOOCH COIN থেকে UAH
0.0020811978
1 GOOCH COIN থেকে VES
Bs0.00644864
1 GOOCH COIN থেকে CLP
$0.04866708
1 GOOCH COIN থেকে PKR
Rs0.0142756768
1 GOOCH COIN থেকে KZT
0.0271880708
1 GOOCH COIN থেকে THB
฿0.0016282816
1 GOOCH COIN থেকে TWD
NT$0.001506362
1 GOOCH COIN থেকে AED
د.إ0.0001848946
1 GOOCH COIN থেকে CHF
Fr0.000040304
1 GOOCH COIN থেকে HKD
HK$0.0003949792
1 GOOCH COIN থেকে MAD
.د.م0.0004554352
1 GOOCH COIN থেকে MXN
$0.0009355566
1 GOOCH COIN থেকে PLN
0.0001833832
1 GOOCH COIN থেকে RON
лв0.000219153
1 GOOCH COIN থেকে SEK
kr0.0004821366
1 GOOCH COIN থেকে BGN
лв0.0000841346
1 GOOCH COIN থেকে HUF
Ft0.0170949416
1 GOOCH COIN থেকে CZK
0.0010569724
1 GOOCH COIN থেকে KWD
د.ك0.0000153659
1 GOOCH COIN থেকে ILS
0.0001728034