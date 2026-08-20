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Goldman Sachs xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1,016.37 USD। GSX-এর মার্কেট ক্যাপ 316,020 USD। GSX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Goldman Sachs xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1,016.37 USD। GSX-এর মার্কেট ক্যাপ 316,020 USD। GSX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

GSX সম্পর্কে আরও

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Goldman Sachs xStock লোগো

Goldman Sachs xStock প্রাইস (GSX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 GSX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1,016.37
$1,016.37$1,016.37
-0.03%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Goldman Sachs xStock (GSX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:58:58 (UTC+8)

Goldman Sachs xStock-এর আজকের প্রাইস

আজ Goldman Sachs xStock (GSX)-এর লাইভ প্রাইস $ 1,016.37, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.71% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GSX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GSX-এর জন্য $ 1,016.37

Goldman Sachs xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 316,020 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 310.93 GSX। গত 24 ঘণ্টায়, GSX এর ট্রেড হয়েছে $ 1,015.93 (নিম্ন) এবং $ 1,549.13 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1,549.13 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 742.57

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GSX গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -1.33% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 277.43-তে পৌঁছেছে।

Goldman Sachs xStock (GSX) এর মার্কেট তথ্য

$ 316.02K
$ 316.02K$ 316.02K

$ 277.43
$ 277.43$ 277.43

$ 122.19M
$ 122.19M$ 122.19M

310.93
310.93 310.93

120,224.5900286169
120,224.5900286169 120,224.5900286169

Goldman Sachs xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 316.02K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 277.43। GSX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 310.93 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 120224.5900286169। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 122.19M

Goldman Sachs xStock-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1,015.93
$ 1,015.93$ 1,015.93
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1,549.13
$ 1,549.13$ 1,549.13
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1,015.93
$ 1,015.93$ 1,015.93

$ 1,549.13
$ 1,549.13$ 1,549.13

$ 1,549.13
$ 1,549.13$ 1,549.13

$ 742.57
$ 742.57$ 742.57

--

-3.71%

-1.33%

-1.33%

Goldman Sachs xStock (GSX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Goldman Sachs xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -39.202815182361064 ছিল।
গত 30 দিনে, Goldman Sachs xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -45.7723245870 ছিল।
গত 60 দিনে, Goldman Sachs xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -97.1632441710 ছিল।
গত 90 দিনে, Goldman Sachs xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -39.202815182361064-3.71%
30 দিন$ -45.7723245870-4.50%
60 দিন$ -97.1632441710-9.55%
90 দিন----

Goldman Sachs xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Goldman Sachs xStock (GSX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GSX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Goldman Sachs xStock (GSX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Goldman Sachs xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Goldman Sachs xStock সম্পর্কে

বর্তমানে Goldman Sachs xStock কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk124972.1900319781980000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন -3.71%।

GSX কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

Goldman Sachs xStock বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

GSX সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

310.9291715577531 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

Goldman Sachs xStock এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk190480.0109647455020000 এবং ATL Tk91305.9212216476780000 প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ Goldman Sachs xStock কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Goldman Sachs xStock সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:58:58 (UTC+8)

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