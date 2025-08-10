Golden Age প্রাইস (GOLDEN)
Golden Age(GOLDEN) বর্তমানে 0.00005099USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 50.93KUSD। GOLDEN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GOLDEN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GOLDEN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Golden Age থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Golden Age থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000145104 ছিল।
গত 60 দিনে, Golden Age থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000268697 ছিল।
গত 90 দিনে, Golden Age থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001569261676637256 ছিল।
Golden Age এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-11.30%
+0.21%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana.
Golden Age (GOLDEN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GOLDENটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
