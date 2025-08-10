GLC সম্পর্কে আরও

Goldcoin লোগো

Goldcoin প্রাইস (GLC)

তালিকাভুক্ত নয়

Goldcoin (GLC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00932104
$0.00932104$0.00932104
-11.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Goldcoin (GLC) এর প্রাইস

Goldcoin(GLC) বর্তমানে 0.00931768USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.69MUSD। GLC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Goldcoin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-11.48%
Goldcoin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.15B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GLC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GLC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Goldcoin (GLC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Goldcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001208960124233974 ছিল।
গত 30 দিনে, Goldcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0012639768 ছিল।
গত 60 দিনে, Goldcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000921732 ছিল।
গত 90 দিনে, Goldcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001212263021268563 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.001208960124233974-11.48%
30 দিন$ +0.0012639768+13.57%
60 দিন$ +0.0000921732+0.99%
90 দিন$ +0.001212263021268563+14.96%

Goldcoin (GLC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Goldcoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00931768
$ 0.00931768$ 0.00931768

$ 0.0131393
$ 0.0131393$ 0.0131393

$ 0.773829
$ 0.773829$ 0.773829

-0.35%

-11.48%

+44.90%

Goldcoin (GLC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 10.69M
$ 10.69M$ 10.69M

--
----

1.15B
1.15B 1.15B

Goldcoin (GLC) কী?

Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.

Goldcoin (GLC) এর টোকেনোমিক্স

Goldcoin (GLC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GLCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

GLC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 GLC থেকে VND
245.1947492
1 GLC থেকে AUD
A$0.0142560504
1 GLC থেকে GBP
0.0068950832
1 GLC থেকে EUR
0.007920028
1 GLC থেকে USD
$0.00931768
1 GLC থেকে MYR
RM0.0395069632
1 GLC থেকে TRY
0.3789500456
1 GLC থেকে JPY
¥1.36969896
1 GLC থেকে ARS
ARS$12.34126716
1 GLC থেকে RUB
0.7453212232
1 GLC থেকে INR
0.8173468896
1 GLC থেকে IDR
Rp150.2851402504
1 GLC থেকে KRW
12.9411393984
1 GLC থেকে PHP
0.52877834
1 GLC থেকে EGP
￡E.0.4522801872
1 GLC থেকে BRL
R$0.0505950024
1 GLC থেকে CAD
C$0.0127652216
1 GLC থেকে BDT
1.1306072912
1 GLC থেকে NGN
14.2690019752
1 GLC থেকে UAH
0.3849133608
1 GLC থেকে VES
Bs1.19266304
1 GLC থেকে CLP
$9.00087888
1 GLC থেকে PKR
Rs2.6402578048
1 GLC থেকে KZT
5.0283791888
1 GLC থেকে THB
฿0.3011474176
1 GLC থেকে TWD
NT$0.278598632
1 GLC থেকে AED
د.إ0.0341958856
1 GLC থেকে CHF
Fr0.007454144
1 GLC থেকে HKD
HK$0.0730506112
1 GLC থেকে MAD
.د.م0.0842318272
1 GLC থেকে MXN
$0.1730293176
1 GLC থেকে PLN
0.0339163552
1 GLC থেকে RON
лв0.040531908
1 GLC থেকে SEK
kr0.0891701976
1 GLC থেকে BGN
лв0.0155605256
1 GLC থেকে HUF
Ft3.1616751776
1 GLC থেকে CZK
0.1954849264
1 GLC থেকে KWD
د.ك0.0028418924
1 GLC থেকে ILS
0.0319596424