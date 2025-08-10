Goatseus Poppimus প্রাইস (POPGOAT)
Goatseus Poppimus(POPGOAT) বর্তমানে 0.00001948USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.44KUSD। POPGOAT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ POPGOAT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। POPGOAT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Goatseus Poppimus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Goatseus Poppimus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000012234 ছিল।
গত 60 দিনে, Goatseus Poppimus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000285 ছিল।
গত 90 দিনে, Goatseus Poppimus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000331568427681205 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000012234
|+6.28%
|60 দিন
|$ -0.0000000285
|-0.14%
|90 দিন
|$ -0.00000331568427681205
|-14.54%
Goatseus Poppimus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+9.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀
Goatseus Poppimus (POPGOAT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। POPGOATটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 POPGOAT থেকে VND
₫0.5126162
|1 POPGOAT থেকে AUD
A$0.0000298044
|1 POPGOAT থেকে GBP
￡0.0000144152
|1 POPGOAT থেকে EUR
€0.000016558
|1 POPGOAT থেকে USD
$0.00001948
|1 POPGOAT থেকে MYR
RM0.0000825952
|1 POPGOAT থেকে TRY
₺0.0007922516
|1 POPGOAT থেকে JPY
¥0.00286356
|1 POPGOAT থেকে ARS
ARS$0.02580126
|1 POPGOAT থেকে RUB
₽0.0015582052
|1 POPGOAT থেকে INR
₹0.0017087856
|1 POPGOAT থেকে IDR
Rp0.3141935044
|1 POPGOAT থেকে KRW
₩0.0270553824
|1 POPGOAT থেকে PHP
₱0.00110549
|1 POPGOAT থেকে EGP
￡E.0.0009455592
|1 POPGOAT থেকে BRL
R$0.0001057764
|1 POPGOAT থেকে CAD
C$0.0000266876
|1 POPGOAT থেকে BDT
৳0.0023637032
|1 POPGOAT থেকে NGN
₦0.0298314772
|1 POPGOAT থেকে UAH
₴0.0008047188
|1 POPGOAT থেকে VES
Bs0.00249344
|1 POPGOAT থেকে CLP
$0.01881768
|1 POPGOAT থেকে PKR
Rs0.0055198528
|1 POPGOAT থেকে KZT
₸0.0105125768
|1 POPGOAT থেকে THB
฿0.0006295936
|1 POPGOAT থেকে TWD
NT$0.000582452
|1 POPGOAT থেকে AED
د.إ0.0000714916
|1 POPGOAT থেকে CHF
Fr0.000015584
|1 POPGOAT থেকে HKD
HK$0.0001527232
|1 POPGOAT থেকে MAD
.د.م0.0001760992
|1 POPGOAT থেকে MXN
$0.0003617436
|1 POPGOAT থেকে PLN
zł0.0000709072
|1 POPGOAT থেকে RON
лв0.000084738
|1 POPGOAT থেকে SEK
kr0.0001864236
|1 POPGOAT থেকে BGN
лв0.0000325316
|1 POPGOAT থেকে HUF
Ft0.0066099536
|1 POPGOAT থেকে CZK
Kč0.0004086904
|1 POPGOAT থেকে KWD
د.ك0.0000059414
|1 POPGOAT থেকে ILS
₪0.0000668164